¡Sí al flequillo navideño! 5 formas de lucirlo en tu corte de pelo para rejuvenecer e iluminar el rostro

La temporada navideña trae consigo brillo, textura y ese deseo irresistible de un cambio de look que nos haga sentir renovadas. Y sí, un detalle capaz de transformar el rostro de inmediato. Ese es el flequillo. Este año, los estilos ligeros, fluidos y con efecto “airy” se imponen como los favoritos, pues rejuvenecen, suavizan las facciones y aportan un toque muy moderno que combina perfecto con cualquier corte de pelo.

Desde el flequillo coreano que enmarca la mirada hasta el degrafilado que aporta movimiento natural, aquí te presentamos cinco formas de llevar fleco esta Navidad para verte radiante.

Flequillo coreano: ligero, suave y perfecto para estilizar

El flequillo coreano es uno de los más favorecedores para rostros redondos, ovalados o con facciones suaves. Se caracteriza por su caída aireada, un poco más larga en los laterales y con un centro apenas abierto que crea un efecto “curtain” minimalista. Este estilo ilumina la mirada, aporta dulzura y hace que el rostro se vea más delgado sin necesidad de un corte drástico. Además, es superversátil: se puede acomodar hacia los lados o llevar más entero según el look del día.

Flequillo degrafilado: movimiento natural y frescura

Si buscas un cambio que no requiera demasiado mantenimiento, el flequillo degrafilado es el ideal. Al llevar las puntas suavemente degrafiladas, se integra mejor con el resto del pelo. Se ve ligero y evita el efecto rígido. Este estilo rejuvenece porque aporta dinamismo y rompe líneas rectas en el rostro, siendo la opción ideal para acompañar cortes long bob, midi o aquellos con capas suaves.

Flequillo baby airy: corto y esponjoso para un look dulce

Los airy baby bangs son la versión mini ultraligera de un fleco tradicional. Se corta por encima de las cejas, agregándole textura para un acabado suave, aireado y que aporta frescura instantánea. Es ideal para quienes buscan un toque juvenil sin comprometer demasiado el largo y se ve increíble en peinados recogidos para fiestas, pues deja el rostro expuesto, logrando una apariencia dulce, pero no infantil.

Flequillo largo estilo cortina: luminosidad para enmarcar el rostro

El flequillo cortina sigue siendo un clásico favorecedor que acompaña bien cualquier temporada. Para llevarlo de manera elegante en diciembre, es recomendable apostar por él en su versión larga y con un degradado que abre el rostro sin cubrirlo por completo.

Este estilo favorece prácticamente a todos los tipos de rostro, pues aporta luz a las mejillas y permite jugar con ondas suaves para lograr peinados elegantes, pero de aspecto desenfadado. Su caída natural crea un efecto lifting suave y esa es la razón por la que es el favorito de muchas mujeres alrededor del mundo.

Flequillo whispy, textura para suavizar las facciones

El flequillo whispy se compone de mechones ultrafinos distribuidos estratégicamente para crear un efecto delicado y etéreo. Es perfecto para quienes tienen poco pelo y buscan un look minimalista que no sature las facciones. Este fleco es altamente favorecedor para todas las edades, pues reduce la dureza de las líneas del rostro, ilumina la piel y aporta un toque muy femenino sin ningún.

Va bien con pelo largo o corto y también es muy versátil con texturas y peinados.

El flequillo navideño llega como la opción para rejuvenecer, iluminar y dar un toque sofisticado a nuestro look sin perder naturalidad.

Desde las texturas aireadas hasta las caídas más fluidas, estos estilos se adaptan a cualquier corte de pelo y personalidad, convirtiéndose en la forma más sencilla de obtener un cambio de look refrescante para cerrar el año con estilo.