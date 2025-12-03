Hailey Bieber lleva las uñas navideñas animal print, la tendencia en manicure que conquistará el 2026

Esta temporada navideña, Hailey Bieber nos dio una sorpresa genial; en lugar de recurrir al clásico rojo, verde o blanco nacarado, apostó por un estilo distinto, arriesgado y súper actual. Su manicure es un giro audaz al tradicional animal print con acabado francés.

¿Qué tiene de especial las uñas animal print?

El manicure de Hailey, realizada por su manicurista de confianza Zola Ganzorigt, mezcla uñas en forma almendra de longitud media con una mezcla de estilos: algunas llevan un french tip con manchas de leopardo, otras están completamente cubiertas con el animal print. Esa dualidad —french clásico y estampado atrevido— crea un contraste chic que se siente actualizado y fashionista.

Los tonos cálidos (marrón chocolate, ámbar, nude, translúcido) hacen que el look sea sofisticado, elegante y fácil de combinar tanto con un outfit festivo como con un look casual de invierno.

El manicure de Hailey Instagram

¿Por qué este estilo podría reinar hasta 2026?

El “ animal print ” en uñas dejó de ser algo atrevido para volverse un neutral moderno: puede sustituir al clásico esmalte rojo o nude y tener el mismo impacto.

” en uñas dejó de ser algo atrevido para volverse un neutral moderno: puede sustituir al clásico esmalte rojo o nude y tener el mismo impacto. La combinación con estilo “French” —una base limpia + puntas con estampado o mezcla— une tradición con modernidad.

Su versatilidad: funciona con todo, desde jeans y botas hasta vestidos de fiesta o abrigos glam. Así lo ha demostrado Hailey.

Si buscas una manicura que se sienta sofisticada, actual y perfecta para las fiestas —pero que también puedas llevar en enero sin que parezca “demasiado navideña” — este look es una apuesta segura.

Cómo llevar esta manicura tú también (sin complicaciones)

Si te gusta la idea y quieres replicarla, aquí algunos tips para lograr un resultado similar:

Usa una forma almendra o ovalada ; estiliza las manos y luce más refinada.

; estiliza las manos y luce más refinada. Aplica base nude o translúcida en las uñas que lleven French tip.

en las uñas que lleven French tip. Para el estampado: tonos cálidos como caramelo, ámbar, marrón chocolate o nude — evita colores demasiado saturados.

— evita colores demasiado saturados. Alterna uñas con French tip + manchas y uñas con animal print completo . Esa mezcla es la que logra el efecto moderno.

y uñas con . Esa mezcla es la que logra el efecto moderno. Finaliza con una capa brillante (top coat) para que se vea pulido y profesional.

La uñas de Hailey Bieber no solo es inspiradora, sino que marca la tendencia clara de que el animal print en las manos deja de ser algo juvenil o arriesgado para convertirse en una opción sofisticada, elegante y actual. Si quieres cambiar del rojo o las uñas nude tradicionales estas fiestas, este estilo es tu mejor carta ganadora.

