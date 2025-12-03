Suscríbete
Belleza

Hailey Bieber lleva las uñas navideñas animal print, la tendencia en manicure que conquistará el 2026

Si algo amo de diciembre es que las uñas también se visten de fiesta y Hailey Bieber acaba de dar en el clavo con una idea que mezcla glamour, diversión y ese toque cool que la caracteriza.

Diciembre 03, 2025 • 
Karen Luna
Hailey Bieber

Hailey Bieber lleva las uñas navideñas animal print, la tendencia en manicure que conquistará el 2026

Getty Images

Esta temporada navideña, Hailey Bieber nos dio una sorpresa genial; en lugar de recurrir al clásico rojo, verde o blanco nacarado, apostó por un estilo distinto, arriesgado y súper actual. Su manicure es un giro audaz al tradicional animal print con acabado francés.

También puedes leer:
uñas rosas
Belleza
Uñas cortas, elegantes y modernas: 6 diseños que no necesitan salón
Julio 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas
Belleza
3 ideas de uñas nude con dorado para lucir el manicure más elegante del verano 2025
Julio 02, 2025
 · 
Natalia López Gómez

¿Qué tiene de especial las uñas animal print?

El manicure de Hailey, realizada por su manicurista de confianza Zola Ganzorigt, mezcla uñas en forma almendra de longitud media con una mezcla de estilos: algunas llevan un french tip con manchas de leopardo, otras están completamente cubiertas con el animal print. Esa dualidad —french clásico y estampado atrevido— crea un contraste chic que se siente actualizado y fashionista.

Los tonos cálidos (marrón chocolate, ámbar, nude, translúcido) hacen que el look sea sofisticado, elegante y fácil de combinar tanto con un outfit festivo como con un look casual de invierno.

Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 1.50.01 p.m..png

El manicure de Hailey

Instagram

¿Por qué este estilo podría reinar hasta 2026?

  • El “animal print” en uñas dejó de ser algo atrevido para volverse un neutral moderno: puede sustituir al clásico esmalte rojo o nude y tener el mismo impacto.
  • La combinación con estilo “French” —una base limpia + puntas con estampado o mezcla— une tradición con modernidad.
  • Su versatilidad: funciona con todo, desde jeans y botas hasta vestidos de fiesta o abrigos glam. Así lo ha demostrado Hailey.

Si buscas una manicura que se sienta sofisticada, actual y perfecta para las fiestas —pero que también puedas llevar en enero sin que parezca “demasiado navideña” — este look es una apuesta segura.

Cómo llevar esta manicura tú también (sin complicaciones)

Si te gusta la idea y quieres replicarla, aquí algunos tips para lograr un resultado similar:

  • Usa una forma almendra o ovalada; estiliza las manos y luce más refinada.
  • Aplica base nude o translúcida en las uñas que lleven French tip.
  • Para el estampado: tonos cálidos como caramelo, ámbar, marrón chocolate o nude — evita colores demasiado saturados.
  • Alterna uñas con French tip + manchas y uñas con animal print completo. Esa mezcla es la que logra el efecto moderno.
  • Finaliza con una capa brillante (top coat) para que se vea pulido y profesional.
También puedes leer:
Uñas en color verde con glitter
Belleza
Del verde pistacho al jade: los 5 nuevos tonos de uñas que dominarán este verano 2025
Junio 16, 2025
 · 
Emma Duarte
Hand with beautiful manicure - pink gel nails
Belleza
5 diseños de uñas en tono rosa pastel que son ideales para uñas cortas
Junio 17, 2025
 · 
Emma Duarte

La uñas de Hailey Bieber no solo es inspiradora, sino que marca la tendencia clara de que el animal print en las manos deja de ser algo juvenil o arriesgado para convertirse en una opción sofisticada, elegante y actual. Si quieres cambiar del rojo o las uñas nude tradicionales estas fiestas, este estilo es tu mejor carta ganadora.

Hailey Bieber uñas Navidad
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Los 7 cortes de pelo que mejor le quedan al flequillo degrafilado y a las mujeres de 50 que quieren disimular arrugas.png
Belleza
¡Sí al flequillo navideño! 5 formas de lucirlo en tu corte de pelo para rejuvenecer e iluminar el rostro
Diciembre 03, 2025
 · 
Lily Carmona
Máxima de Holanda se despide de Surinam con elegante sari e históricas joyas que pertenecieron a la reina Emma.png
Realeza
Máxima de Holanda se despide de Surinam con elegante sari e históricas joyas que pertenecieron a la reina Emma
Diciembre 03, 2025
 · 
Lily Carmona
Ritual para la Superluna fría del 4 diciembre para la abundancia
Horóscopos
Ritual para la Superluna fría del 4 diciembre que activa tu frecuencia de abundancia para un 2026 próspero
Diciembre 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas navideñas con lazos y moños para esta Navidad
Belleza
Uñas navideñas con lazos: 7 estilos llenos de elegancia para tu manicure navideño
Diciembre 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez