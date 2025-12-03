Mary y Federico de Dinamarca horan su historia de amor con romántico detalle en su árbol de Navidad

La Navidad ha comenzado para la familia real danesa, pues a través de su perfil oficial de Instagram, han compartido su espléndido árbol de Navidad, decorado por toda la familia con ornamentos llenos de significado.

Durante el fin de semana, la familia real de Dinamarca reveló que pasarán las fiestas navideñas en el palacio de Amalienborg en Copenhague, Mary y Federico estarán acompañados de sus 4 hijos y la reina Margarita.

Mary y Federico de Dinamarca comparten su árbol de Navidad con detalles simbólicos

Durante el fin de semana, la familia real danesa se reunió en el palacio de Amalienborg para decorar su majestuoso árbol de Navidad, sus hijos: el príncipe heredero Christian, la princesa Isabel, y los gemelos Vicente y Josefina, ayudaron a colocar cada elemento decorativo.

Sin embargo, lo que muy pocos saben, es que cada elemento decorativo del árbol de Navidad de la familia real, está lleno de significados especiales, las esferas llevan sus nombres y cada elemento decorativo representa algo para la familia.

Pero hay un elemento todavía más especial, en un carrusel de fotos que contienen los ornamentos, se puede ver una pequeña esfera que se parece a la Ópera de Sídney, el monumento emblemático de la ciudad en la que se conocieron Mary y Federico.

Con este detalle, la pareja Real honra su historia de amor, así como el lindo lazo que los une a la ciudad australiana.

Mary y Federico de Dinamarca también dieron el inicio de las fiestas decembrinas en su familia, al encender la primera vela de su corona de adviento.

Historia de amor de Mary y Federico de Dinamarca

Mary y Federico, el príncipe heredero de Dinamarca, se conocieron en el 2000, durante los Juegos Olímpicos de Sydney, ambos se cruzaron en el Slip Inn, mientras él trataba de ocultar su identidad, presentándose como Fred.

Tres años después, Mary explicó en una entrevista: “La primera vez que nos vimos o nos dimos la mano, no sabía que era el príncipe heredero de Dinamarca. Quizás media hora después, alguien se me acercó y me preguntó: '¿Sabe quiénes son estas personas?’”.

La pareja intercambió sus números telefónicos al conocerse y desde entonces mantuvieron su relación privada, hasta que fue inevitable que el mundo se enterara.

