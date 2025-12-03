Revelan los términos del contrato de arrendamiento de Kate Middleton y el príncipe William en Forest Lodge

Kate Middleton y el príncipe William se están mudando a Royal Lodge, lugar que se convertirá en su hogar definitivo, incluso después de que William ascienda al trono del Reino Unido.

Tras el destierro del ex príncipe Andrés, el Comité de Cuentas Públicas (PAC) de la Cámara de los Comunes publicó detalles sobre los documentos de arrendamiento del hermano del rey Carlos III, y entre los documentos se encontró información sobre el arrendamiento del nuevo hogar de los príncipes de Gales.

Contrato de arrendamiento de Kate Middleton y el príncipe William en Forest Lodge

De acuerdo con información de The Crown Estate para PAC, Kate y el príncipe William tienen un contrato de arrendamiento por 20 años, y pagarán una renta de 12 millones de dólares.

“Sus Altezas Reales el Príncipe y la Princesa de Gales tienen un contrato de arrendamiento intransferible de 20 años con The Crown Estate para Forest Lodge, a partir del 5 de julio de 2025”, dice el documento.

El documento también explica con pequeños detalles, cómo se celebró el contrato con los príncipes de Gales, por la residencia de 8 habitaciones que ocuparán en las inmediaciones de Windsor.

“Anteriormente una residencia de ‘gracia y favor’, fue devuelta a The Crown Estate por Su Majestad la Reina Isabel II a principios de la década de 1990 y desde entonces ha estado alquilada al mercado abierto”, continúa.

“Tras una gestión de Su Alteza Real el Príncipe de Gales y conversaciones con la Casa Real, se pidió a los Comisionados que consideraran celebrar un contrato de arrendamiento de la Propiedad a Su Alteza Real el Príncipe y la Princesa de Gales para su uso como residencia privada principal”, se lee.

Forest Lodge, el nuevo hogar de Kate Middleton y el príncipe William Getty Images

En el informe se detalló que tanto el Príncipe y la Princesa de Gales como la Corona recibieron asesoramiento legal independiente a medida que se ultimaban los detalles y que el contrato de arrendamiento de Forest Lodge se estableció a un “precio de mercado abierto”.

La mudanza de Kate Middleton y el príncipe William a Forest Lodge

El pasado mes de agosto, se dio a conocer que la princesa Kate y el príncipe William se mudarían a su hogar de 8 habitaciones en Forest Lodge antes de la Navidad; sin embargo, a finales de octubre se reveló que la mudanza sería antes.

Kate y William, junto a sus hijos George, Charlotte y Louis ocuparon su nuevo hogar antes de la Noche de las Hogueras del 5 de noviembre, y se reportó que los príncipes de Gales se hicieron cargo de algunos de los gastos de remodelación y la mudanza.

La pareja real también organizó una fiesta en un pub local para agradecer a los constructores y al personal que adelantaron la mudanza.

