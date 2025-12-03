Meghan Markle mantiene viva esta entrañable tradición navideña de la realeza en California

Este 3 de diciembre, se estrenó el especial navideño de Meghan Markle, With Love, Meghan: Holiday Celebration, a través de la plataforma de streaming Netflix, donde la duquesa de Sussex da una muestra de sus tradiciones y decoración navideña en el episodio de una hora.

Meghan comparte algunos de sus consejos y trucos favoritos para celebrar la Navidad en familia, y con la invitación especial de varios amigos famosos.

Te podría interesar: ¿Qué piensan Carlos III y la reina Camilla sobre Meghan Markle? Esto es lo que sienten por la esposa de Harry

La tradición navideña británica que adoptó Meghan Markle a su paso por la realeza

Sin embargo, una de las grandes sorpresas, fue la revelación de Meghan sobre una de sus tradiciones navideñas favoritas, que adoptó de la familia real británica y que sigue llevando en sus fiestas en California.

Durante un segmento, Meghan se reúne con el restaurador Will Guidara, cofundador de la cadena de restaurantes NoMad. Ambos se sientan en el taller de manualidades de la casa que Meghan alquila en Montecito, California, donde graba su serie, para preparar petardos navideños, una querida tradición británica.

Las galletas consisten en un tubo de cartón envuelto en papel festivo, atado por ambos extremos. Al tirar de los extremos, una tira de papel reactiva a la fricción dentro de la galleta se rompe, produciendo un fuerte sonido al partirse en dos, revelando un dulce o mensaje y, tradicionalmente, una corona de papel para el ganador.

La tradición navideña británica que adoptó Meghan Markle a su paso por la realeza Cortesía: With Love, Meghan: Holiday Celebration/Netflix

“Vivir en el Reino Unido es una parte fundamental de la cultura allí”, comparte Meghan con Guidara. “Normalmente, la gente se cruza de brazos. Se sientan alrededor de la mesa y todos tiran de la toalla al mismo tiempo... Se siente una conexión muy especial y tierna. Empecé a conocerlos porque siempre tenían un chiste o acertijo del tamaño de una galleta de la suerte y algo dulce dentro”.

Así son los premios que Meghan Markle pone en los petardos británicos para su familia

A sus galletas caseras, Meghan les dio un toque personal para cada miembro de su familia, la de su esposo, el príncipe Harry, tiene “una pequeña carta de amor, un chocolate y un sombrerito”.

La galleta para el príncipe Archie se centra en dos de sus cosas favoritas: las hamburguesas y el color rojo, mientras que la de la princesa Lilibet, está inspirada en uno de sus intereses personales actuales.

“A Lili le encanta intentar ser una mujer adulta, así que esto es como una bola de lavanda”, dice Meghan en el especial.

Meghan y Guidara incluso prueban con una galleta de prueba, que Guidara “gana”, sacando la mitad más grande del tubo que incluye el confeti y los premios.

¿Cómo fueron las navidades de Meghan Markle en la familia real?

Meghan disfrutó dos Navidades de la familia real en Sandringham: en 2017, tras su compromiso con Harry, y de nuevo en 2018, durante los primeros años de su matrimonio. Pasaron las fiestas de 2019 en Canadá, poco antes de que la pareja se retirara de sus deberes reales en 2020.

