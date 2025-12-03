Suscríbete
Realeza

Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana y al príncipe William para recibir al presidente de Alemania

El look que Kate Middleton eligió para su primer día durante la visita de Estado del presidente alemán no solo destaca por su elegancia y sofisticación, también está cargado de significados especiales.

Diciembre 03, 2025 • 
Melisa Velázquez
El look de Kate Middleton en la visita de Estado del presidente de Alemania

El look de Kate Middleton en la visita de Estado del presidente de Alemania

Getty Images

Este 3 de diciembre, Kate Middleton y el príncipe William llegaron al aeropuerto de Heathrow para el primer día como parte de la visita de Estado del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, y a la primera dama, Elke Büdenbender, para darles una cálida bienvenida al Reino Unido.

Kate Middleton sorprendió al lucir un hermoso abrigo largo en color azul; sin embargo, su estilismo va más allá de la elegancia y la sofisticación, pues está lleno de simbolismos que rinden tributo a la princesa Diana y a su esposo, el príncipe William.

Te podría interesar: Kate Middleton es elogiada por su buen gusto en diseño de interiores, ¡así decoró su nuevo hogar en Forest Lodge!

También puedes leer:
Kate Middleton
Realeza
Con sombrero y plumas: el glamuroso outfit con el que Kate Middleton hizo su aparición pública en Escocia
Agosto 26, 2024
 · 
Emma Duarte
El príncipe Guillermo, duque de Cambridge, y Catalina, duquesa de Cambridge, asisten al servicio dominical en la iglesia de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham el 5 de enero de 2020 en King's Lynn, Inglaterra..jpg
Realeza
El significado de la reaparición de Kate Middleton, junto al príncipe William, en Balmoral
Agosto 25, 2024
 · 
Beatriz Velasco

El look de Kate Middleton en la visita de Estado en Alemania

Para el primr día de la visita de Estado del presidente alemán, Kate lució un abrigo azul de la diseñadora Sarah Bruton, famosa por haber diseñado también su vestido de novia para la firma Alexander McQueen, que combinó con un sombrero del mismo color, ambos estrenados en la Navidad de 2023.

Bajo el abrigo, Kate vistió un vestido negro de Buberry que combinó con botas de tacón, un estilo que honró a los diseñadores británicos y a la industria textil del país.

El look de Kate Middleton en la visita de Estado en Alemania

El look de Kate Middleton en la visita de Estado en Alemania

Carl Court/Getty Images

En contraste, el príncipe William vistió traje en azul marino, con una corbata azul a juego con el abrigo de Kate, y un abrigo en color negro, que lo hacía lucir elegante.

Los guiños de Kate Middleton a la princesa Diana y al príncipe William

Para complementar su look, Kate usó joyas que pertenecieron a su difunta suegra, Diana, quien murió en 1997, y el broche de plumas del Príncipe de Gales, un guiño a su esposo y a su título de Princesa de Gales.

De la princesa Diana, Kate llevó los pendientes de zafiro y diamantes, mientras que el Broche de Plumas del Príncipe de Gales se confeccionó originalmente como regalo de bodas para la Princesa Alejandra de Dinamarca en 1863, con un diseño inspirado en la insignia del Príncipe de Gales.

La insignia presenta tres plumas que emergen de una corona y ha estado vinculada al título real desde el siglo XIV.

kate middleton
Melisa Velázquez
Relacionado
Jennifer Aniston.png
Belleza
5 tonos de tinte que iluminan tu piel y suavizan tus facciones para lucir radiante a los 50+
Diciembre 03, 2025
 · 
Karen Luna
La tradición navideña británica que adoptó Meghan Markle a su paso por la realeza
Realeza
Meghan Markle mantiene viva esta entrañable tradición navideña de la realeza en California
Diciembre 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Captura de pantalla 2025-12-03 a la(s) 9.37.47 a.m..png
Belleza
5 diseños de uñas para Navidad que son elegantes y que también se ven bien en Año Nuevo
Diciembre 03, 2025
 · 
Karen Luna
Rania de Jordania demuestra que el pantalón palazzo es la prenda ideal para la oficina
Realeza
Rania de Jordania lleva el look con palazzo que todas queremos llevar en Navidad
Diciembre 03, 2025
 · 
Melisa Velázquez