Kate Middleton rinde homenaje a la princesa Diana y al príncipe William para recibir al presidente de Alemania

Este 3 de diciembre, Kate Middleton y el príncipe William llegaron al aeropuerto de Heathrow para el primer día como parte de la visita de Estado del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, y a la primera dama, Elke Büdenbender, para darles una cálida bienvenida al Reino Unido.

Kate Middleton sorprendió al lucir un hermoso abrigo largo en color azul; sin embargo, su estilismo va más allá de la elegancia y la sofisticación, pues está lleno de simbolismos que rinden tributo a la princesa Diana y a su esposo, el príncipe William.

El look de Kate Middleton en la visita de Estado en Alemania

Para el primr día de la visita de Estado del presidente alemán, Kate lució un abrigo azul de la diseñadora Sarah Bruton, famosa por haber diseñado también su vestido de novia para la firma Alexander McQueen, que combinó con un sombrero del mismo color, ambos estrenados en la Navidad de 2023.

Bajo el abrigo, Kate vistió un vestido negro de Buberry que combinó con botas de tacón, un estilo que honró a los diseñadores británicos y a la industria textil del país.

El look de Kate Middleton en la visita de Estado en Alemania Carl Court/Getty Images

En contraste, el príncipe William vistió traje en azul marino, con una corbata azul a juego con el abrigo de Kate, y un abrigo en color negro, que lo hacía lucir elegante.

Los guiños de Kate Middleton a la princesa Diana y al príncipe William

Para complementar su look, Kate usó joyas que pertenecieron a su difunta suegra, Diana, quien murió en 1997, y el broche de plumas del Príncipe de Gales, un guiño a su esposo y a su título de Princesa de Gales.

De la princesa Diana, Kate llevó los pendientes de zafiro y diamantes, mientras que el Broche de Plumas del Príncipe de Gales se confeccionó originalmente como regalo de bodas para la Princesa Alejandra de Dinamarca en 1863, con un diseño inspirado en la insignia del Príncipe de Gales.

La insignia presenta tres plumas que emergen de una corona y ha estado vinculada al título real desde el siglo XIV.

