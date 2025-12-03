Suscríbete
Belleza

Cómo elegir el tinte perfecto para tu piel: 5 tonos que iluminan y rejuvenecen

Elegir el tinte perfecto no se trata solo de seguir tendencias, sino de encontrar el equilibrio entre tono de piel, estilo y personalidad.

Diciembre 03, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Aunque el color de pelo se ha convertido en un aliado para conseguir un look más rejuvenecedor, la clave también está en elegirlo de acuerdo al tono de piel para conseguir un resultado más favorecedor y atractivo.

Al considerar tu tono de piel, para elegir el tinte más favorecedor, puede ayudarte a suavizar tus facciones, iluminar el rostro y sumar un efecto rejuvenecedor más impactante y de forma más natural, ya que, los tonos que armonizan con tu piel, potencian tu brillo natural.

Cómo elegir el tinte perfecto para tu piel para rejuvenecer

Los expertos coinciden en que elegir un color estratégico, tomando en cuenta tus características físicas, puede restarte años sin necesidad de grandes cambios.

Beige luminoso

Este tinte es una de las apuestas más favorecedoras para todos los tonos de piel, su base cálida con ligeros matices dorados, aportar luz alrededor del rostro, disimulando líneas de expresión y creando un efecto soft glow que rejuvenece de manera natural.

Caramelo miel

Este tono va perfecto con pieles cálidas o medias, pues sus matices suaves, cálidos y con un acabado cremoso, añade dimensión a la melena, mientras suaviza los rasgos de tu rostro, consiguiendo un look mucho más fresco y juvenil.

Castaño avellana

Se trata de uno de los tonos más elegantes y glamurosos, con una base equilibrada que no cae ni en lo demasiado oscuro ni en lo demasiado rubio. Esta versatilidad lo convierte en un color favorecedor para todos los tonos de piel, pues su profundidad crea una armonía visual que suaviza las líneas de expresión y aporta un brillo natural y rejuvenecedor.

Rubio mantequilla

Este color es perfecto para quienes tienen una piel clara o con matices fríos, pues sus reflejos cremosos iluminan de inmediato, creando un efecto radiante que abre la mirada y aporta un aire juvenil, es el tono de rubio más favorecedor si buscas iluminar con naturalidad.

Chocolate glossy

Este chocolate es el tono más profundo, con reflejos cálidos que aporta brillo y definición al rostro, que va especialmente bien en pieles medias y morenas, creando un contraste chic que realza la piel y suaviza el contorno facial.

Si buscas un cambio que realmente haga la diferencia, apostar por un tono estratégico puede ser tu mejor aliado para comenzar el año con un look renovado y luminoso.

tintes
Melisa Velázquez
