Suscríbete
Realeza

Eulalia de Orleans-Borbón brilla con tiara de diamantes de más un millón de euros en Baile de Debutantes

El look de Eulalia de Orleans-Borbón en el Baile de Debutantes está acaparando todas las miradas, especialmente por la deslumbrante tiara de diamantes que eligió para la ocasión.

Diciembre 01, 2025 • 
Melisa Velázquez
Historia de la tiara que usó Eulalia de Orleans-Borbón en el Baile de Debutantes

Historia de la tiara que usó Eulalia de Orleans-Borbón en el Baile de Debutantes

Getty Images

El pasado 29 de noviembre se celebró en la ciudad de París el esperado Baile de Debutantes donde Eulalia de Orleans-Borbón asistió con el soltero de oro de la familia británica, Albert Windsor, nieto del duque de Kent.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la descendiente de la realeza española, no fue su acompañante, sino su impresionante estilismo de escote profundo y una tiara de diamantes con más de 100 años de historia.

Te podría interesar: Eulalia de Orleans-Borbón y Albert Windsor, el soltero de oro de la realeza británica, serán pareja en Baile de Debutantes

Lo último:
Street Style - Berlin - July, 2024
Moda
El calzado comfy chic ideal para las +40 que se impone este verano 2025 (y combina con todo)
Julio 01, 2025
 · 
Natalia López Gómez
letizia portada.png
El gesto stylish de Letizia Ortiz que confirma la tendencia en cortes de pelo 2025
Julio 01, 2025
 · 
Natalia López Gómez

El look de Eulalia de Orleans-Borbón en el Baile de Debutantes

Para su presentación en sociedad, la ahijada del rey Juan Carlos I de España, ha elegido un diseño exclusivo de Tony Ward, que destacaba por su escote infinito, silueta ceñida hasta el suelo y falda de sirena que se desprende de la cadera.

Todo el vestidos contaba con detalles florales y un sutil brillo que combinaba a la perfección con su tiara de piedras preciosas, que tiene un valor de más de un millón de euros, además de una historia familiar de más de 100 años.

Historia de la tiara que usó Eulalia de Orleans-Borbón en el Baile de Debutantes

La hermosa tiara, que le dio un toque aristócrata, fue prestada por V Muse, patrocinador del evento, y la ha lucido con su melena larga suelta en suaves ondas, dejando claro su estatus de descendiente de la realeza.

La tiara es una pieza histórica perteneciente a la familia Borbón desde hace más de 100 años, y es conocida como la “Fleur-de-Lys Tiara”, atribuida al joyero vienés Moritz Hübner (1912), elaborada en platino y oro, con diamantes antiguos originalmente engastados en la Orden del Espíritu Santo.

La tiara fue creada para María Ana de Austria, segunda hija del archiduque Federico, que se había casado nueve años antes con el príncipe Elías de Borbón-Parma.

María Ana realizó un inventario de todas sus joyas en 1932, falleciendo ocho años después y pasando entonces las piezas a sus herederos; sin embargo, muchas de ellas se consideran perdidas, y la tiara fue subastada por más de un millón de euros.

Eulalia de Orleans-Borbón Albert Windsor Lo último Entérate
Melisa Velázquez
Relacionado
Captura de pantalla 2025-12-01 a la(s) 11.52.08 a.m..png
Belleza
7 uñas navideñas elegantes que son más elegantes que el manicure rojo
Diciembre 01, 2025
 · 
Karen Luna
Títulos reales que serán heredados por los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton
Realeza
Revelan los títulos reales que recibirán George, Charlotte y Louis cuando el príncipe William sea rey
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton es elogiada por su talento y buen gusto en diseño de interiores
Realeza
Kate Middleton es elogiada por su buen gusto en diseño de interiores, ¡así decoró su nuevo hogar en Forest Lodge!
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El look satinado de Jenna Ortega en el Festival Internacional de Cine de Marrakech
Moda
Jenna Ortega impacta en el Festival Internacional de Cine de Marrakech con un vestido minimalista
Diciembre 01, 2025
 · 
Melisa Velázquez