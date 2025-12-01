Entretenimiento
Eulalia de Orleans-Borbón
Eulalia de Orleans-Borbón brilla con tiara de diamantes de más un millón de euros en Baile de Debutantes
El look de Eulalia de Orleans-Borbón en el Baile de Debutantes está acaparando todas las miradas, especialmente por la deslumbrante tiara de diamantes que eligió para la ocasión.
Diciembre 01, 2025
·
Melisa Velázquez