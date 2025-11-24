Suscríbete
Eulalia de Orleans-Borbón y Albert Windsor, el soltero de oro de la realeza británica, serán pareja en Baile de Debutantes

Eulalia de Orleans-Borbón debutará en el Baile de Debutantes 2025 acompañada por Albert Windsor, el soltero de oro de la realeza británica, en uno de los máximos eventos de la alta sociedad.

Noviembre 24, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El próximo 29 de noviembre se celebrará el gran Baile de Debutante 2025, un evento que se realiza de manera anual para reunir a debutantes de familias de renombre internacional para celebrar las tradiciones y la filantropía.

En años anteriores han asistido figuras de renombre como Kitty Spencer, Amalia Windsor, actrices como Lily Collins o hijos de famosos como Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin.

Organizado por Ophélie Renouard, este año se llevará a cabo en el Hotel Shangri-La de París, y las miradas están puestas en los debutantes: Eulalia de Orleans-Borbón y Albert Windsor, que serán pareja en el evento.

¿Quién es Eulalia de Orleans-Borbón, pareja de Albert Windsor en Baile de Debutantes 2025?

Eulalia forma parte de la realeza española, es hija del empresario Álvaro de Orleans-Borbón, primo del rey Juan Carlos I, además de ser pariente lejana de la reina Sofía.

Tiene 19 años y tiene una carrera como influencer en Instagram, habla seis idiomas y estudia Economía y Finanzas en St Andrews, la universidad favorita de la realeza de todo el mundo, donde comparte aulas con Lady Louise Windsor, hija de los duques de Edimburgo.

Se dice que Eulalia lucirá un modelo diseñado por Tony Ward, un famoso diseñador de alta costura de origen libanés, durante el gran baile de Debutantes, donde tendrá como pareja a Albert Windsor, un príncipe azul británico.

¿Quién es Albert Windsor, pareja de Eulalia de Orleans-Borbón en Baile de Debutantes 2025?

Por otra parte, Albert Windsor es el hijo mayor de Lord y Lady Nicholas Windsor y tataranieto de Jorge V, el padre de la reina Isabel II, y nieto de los duques de Kent, quien ha debutado como el nuevo ‘soltero de oro’ de la familia real británica en la publicación anual Little Black Book de Tatler donde aparecen los jóvenes más atractivos de la sociedad inglesa.

Getty Images

Ahora es visto como el príncipe Azul que asistirá con la deslumbrante Eulalia al gran Baile de Debutantes 2025.

Albert Windsor
Melisa Velázquez
