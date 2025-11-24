Kate Middleton habla por primera vez de su look rubio y revela por qué estaba tan claro

Fue el pasado mes de septiembre cuando Kate Middleton dejó ver por primera vez su hermosa melena rubia, tras las vacaciones de verano y durante su primer evento real, la princesa de Gales impresionó con su dramático cambio de look.

Famosa por su icónica melena castaña, la esposa del príncipe William dividió las opiniones sobre su nueva melena rubia con matices dorados y suaves ondas, pues mientras que algunos la admiraron, algunos más le sugerían regresar a su tono castaño natural.

Te podría interesar: ¿Kate Middleton entró en pánico? Así reaccionó a las críticas sobre su cambio de look

Kate Middleton habla por primera vez de su pelo rubio

Tras varias especulaciones por su cambio de look más dramático tras su boda con el príncipe William, Kate finalmente rompe el silencio y cuenta por qué su pelo se ve mucho más claro.

Fue el pasado 19 de noviembre durante una charla entre bastidores con la actriz Su Pollard en el Royal Variety Performance, donde Kate le confesó su secreto para aclarar su melena y darle ese toque dorado cálido que rejuvenece.

La actriz le contó al Daily Mail que le comentó a la princesa de Gales: “Me gusta tu cabello, se ve mucho más claro”.

“Solía ser marrón, pero se ha aclarado con el sol”, respondió la princesa Kate, que fue a la gala junto a su esposo, el príncipe William, marcando su regreso a la alfombra roja del famoso evento anual, tras dos años de ausencia.

¿Cómo han sido los cambios de pelo rubio de Kate Middleton en el 2025?

El pelo de Kate también lució más largo que nunca en el Museo de Historia Natural el 4 de septiembre, su primera aparición pública como rubia, pero el color miel no duró mucho.

Nuevo look rubio de Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

El 6 de septiembre, apenas dos días después, el cabello de la princesa de Gales volvió a ser de un castaño más oscuro en el partido de la Copa Mundial de Rugby Femenina entre Inglaterra y Australia, pero el peinado semi recogido que llevaba hizo difícil discernir el color exacto.

La semana siguiente, el 8 de septiembre, su aparición en el Instituto de la Federación Nacional de Mujeres en el tercer aniversario de la muerte de la Reina Isabel confirmó el tono marrón brillante, un color que ha conservado desde entonces.

