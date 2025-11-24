Miley Cyrus recibe los 33 con el corte de pelo con flequillo antiedad más ideal de 2026

El pasado 23 de noviembre, Miley Cyrus celebró sus 33 años y, fiel a su esencia, lo hizo estrenando un look moderno que promete ser una de las tendencias favoritas del 2026 para quienes desean un estilo juvenil y original.

Además, este corte de pelo se posicionará como una de las opciones más buscadas para rejuvenecer el rostro y lograr una imagen moderna y juvenil que ayude a restar varios años de encima.

Miley Cyrus luce el corte de pelo shaggy con twist moderno para su cumpleaños 33

A través de su perfil de Instagram, Miley compartió imágenes de la celebración de su cumpleaños número 33, donde lució su nuevo corte de pelo shaggy.

“33 ya está ardiendo brillante gracias a la calidez de sus dulces deseos de cumpleaños. Todo lo que quiero este año son más risas con las personas que me dan las pequeñas líneas de sonrisa que empiezan a aparecer. Los amo a todos”, escribió como pie de foto.

Si bien es cierto que Miley lleva todo el 2025 luciendo un corte de pelo estilo shaggy, esta vez lo reinventó con un twist moderno que le va de maravilla.

¿Cómo es el corte de pelo shaggy con twist moderno de Miley Cyrus?

El corte de pelo shaggy con twist moderno es una versión actualizada del clásico shag setentero, pero más pulida, versátil y favorecedora, que se caracteriza por mantener el ADN del shaggy, pero en lugar de llevar capas marcadas, lleva un desfilado más sutil que da textura con elegancia.

Las capas más largas y suaves, le dan mayor caída a la melena para un look más fresco, dinámico y con volumen que da un hermoso movimiento.

Sin embargo, la clave también está en el fleco, ya que es el elemento que de da ese toque twist moderno que tanto ha gustado del look de Miley, y que ha llevado en dos versiones hasta ahora, pues a principios de año lo llevó con un micro flequillo, y en su cumpleaños ha apostado por un fleco recto más largo y ligero.

Otra de las ventajas de este corte de pelo es su gran versatilidad, pues funciona en corto, midi y largo, pero el estilo más popular hoy es el shaggy midi, a la altura de hombros, como el que lleva Miley Cyrus.

