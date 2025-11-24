Victoria Beckham nos enseña las tendencias 2025 para decorar el árbol de Navidad

Victoria Beckham ya comenzó con las decoraciones navideñas, y ha compartido en su perfil de Instagram su hermoso árbol de Navidad, y el resultado no solo es elegante y aesthetic, también lleva un toque sumamente romántico.

Sin embargo, para muchos no ha pasado desapercibida la dulce broma que le ha jugado su esposo, Sir David Beckham, cuando ha presumido su hermosa decoración navideña.

Te podría interesar: La romántica carta que Lady Victoria Beckham dedicó a su esposo David tras ser nombrado caballero por el rey Carlos III

David Beckham recuerda su broma de Netflix a Victoria Beckham por su árbol de Navidad

Durante uno de los episodios de la serie de Lady Victoria Beckham en Netflix, su esposo le juega una divertida broma cuando ella habla sobre su infancia, el jugador de fútbol se asoma por la puerta y le dice : “Sé honesta”, y lo vuelve a hacer con el árbol de Navidad.

En un video publicado en su perfil de Instagram, Victoria compartió su árbol de Navidad: “Está bien, el árbol está listo. Me siento como una triunfadora, no puedo mentir”, dijo Victoria, señalando el árbol de Navidad gigante, decorado con luces, adornos y lazos, que se exhibe en la sala de estar. “Es un árbol grande y nunca habíamos estado tan preparados para la Navidad”.

“Sé honesta”, dijo David de fondo, lo que provocó que Victoria respondiera: “Dios mío, él está aquí”. Apuntó con la cámara al otro lado de la habitación hacia David.

“Sé honesta”, repitió. “¿Qué quieres decir?”, preguntó Victoria. “¿Realmente decoraste ese árbol?”, le preguntó David, a lo que ella respondió: “¡Por supuesto, yo hice el árbol!”.

Victoria Beckham decora su árbol de Navidad al estilo coquette aesthetic

Además de la divertida broma de David Beckham, los seguidores de Victoria no han pasado por alto la decoración elegante que ha usado para decorar su árbol de Navidad, y es que la ex Spice Girl ha apostado este año por la tendencia aesthetic coquette.

Esta tendencia se caracteriza por una estética femenina, romántica y suave, inspirada en tonos pastel y detalles delicados, es la mezcla perfecta entre lo vintage y lo cute, logrando una decoración dulce y muy elegante.

Entre sus características principales están los tonos rosados, o como en el caso de Victoria, los tonos champagne con toques dorados, y una iluminación suave y cálida que envuelven el árbol sin saturar, creando un brillo suave que resalta las texturas y cintas.

Victoria ha logrado esta tendencia con esferas en tonos dorados y blancos transparentes, y le ha dado el estilo coquette con moños en tonos champagne que aportan elegancia y un acabado aesthetic.

