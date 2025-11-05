La romántica carta que Lady Victoria Beckham dedicó a su esposo David tras ser nombrado caballero por el rey Carlos III

El martes 4 de noviembre, el ex futbolista del Manchester United, fue nombrado caballero por el rey Carlos III, ahora será conocido como Sir David Beckham y su esposa como Lady Victoria Beckham.

Lady Beckham no solo capturó las miradas por su impecable estilismo durante la importante ceremonia en el Palacio de Buckingham, también ha cautivado por la romántica y emotiva carta que le dedicó a su esposo.

La carta que Victoria Beckham dedicó a David Beckham tras ser nombrado caballero por el rey Carlos III

La diseñadora y empresaria, no pudo ocultar su alegría y orgullo durante el homenaje a su esposo, con quien mantiene una relación desde hace 28 años, y compartió el emotivo momento en su perfil de Instagram.

Además del carrusel que contiene el video y otras fotos del momento, la ex Spice Girl de 51 años dedicó una emotiva carta a Sir David, asegurando que nunca se había sentido tan orgullosa de él.

“David, desde el momento en que te conocí hace 28 años, siempre has estado muy orgulloso de representar a tu país”, le dedica Victoria. “Ya sea dentro o fuera del campo, nadie ama más a Inglaterra ni respeta más a nuestra Familia Real, así que verte honrado por el Rey hoy es algo que atesoraré para siempre”.

La diseñadora continúa valorando los esfuerzos del padre de sus hijos: “Has logrado tanto, y sin embargo sigues siendo el mismo hombre amable, humilde y trabajador que conocí hace casi 30 años, además del marido y padre más maravilloso”, asegura. “Nunca me he sentido más orgullosa que hoy. Sir David Beckham, te queremos muchísimo”, termina, haciendo uso de su nuevo título.

¿Cómo se sintió David Beckham tras ser nombrado caballero?

David no dudó en expresar lo emocionado que estaba por este nuevo logro en su vida personal y profesional, pues su nombramiento se debe a la gran labor que ha hecho en el deporte británico.

“Para ser sincero, sigo siendo un chico del este de Londres, nacido en Leytonstone. Ahora estoy aquí, en el Castillo de Windsor, siendo honrado por Su Majestad el Rey, la institución más importante y respetada del mundo. Es un momento muy especial. Sin duda, este es mi momento de mayor orgullo”, aseguró el ex futbolista.

