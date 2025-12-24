5 peinados elegantes y sencillos para llevar a tu cena navideña que te harán lucir elegante

¿Te toca preparar la cena? Tranquila, sabemos que es probable que la mayor parte del día lo pases en la preparación de los alimentos; sin embargo, una de las cosas importantes para este día es que nos veamos radiantes y bellas. Aunque el arreglo navideño también puede tomar su tiempo, existen alternativas que nos ayuden a estar listas en un santiamén.
Para que esta Nochebuena no tengas que pasar sentada horas frente al espejo mientras te arreglas y preparas para esta fiesta, te dejamos estas ideas de peinados elegantes que, además de prácticos, te harán lucir bella y refinada.
Chongo desenfadado
Este peinado, aunque su nombre nos pueda parecer todo menos elegante, la realidad es que este recogido puede llegar a ser muy sofisticado. Realizarlo es muy sencillo, bastará con recoger tu pelo en una coleta alta y sujetar los mechones de pelo que queden sueltos con ayuda de pasadores con el objetivo de acomodarlos de forma estratégica.
Si tienes tiempo, puedes ondular antes tu melena con ayuda de unas tenazas para darle un acabado más elegante.
Ondas “Old Hollywood”
Si lo tuyo es lucir tu larga melena en un peinado suelto, las ondas estilo “Old Hollywood” son el peinado indicado para esta noche.
Divide tu pelo con una raya lateral profunda sobre la coronilla y, con ayuda de unas tenazas, comienza a marcar ondas en la misma dirección. Cuando estés satisfecha con el resultado, pasa un cepillo por tu pelo para estilizarlas y que adquieran un aspecto de ondas continuas.
Añade un poco de aceite para pelo y espárcelo con delicadeza para agregar un poco de brillo y sedosidad a tu melena.
Coleta baja pulida
Si estás buscando un peinado minimalista, refinado y elegante, la coleta baja es la opción que debes probar. Con un peine, pule perfectamente tu pelo en la zona de la coronilla peinando con una raya en medio. Sujeta con fuerza y una liga tu coleta baja y decora con un mechón de pelo enredado sobre la liga para ocultarla.
Este estilo es ideal para despejar el rostro, iluminarlo y dejar que el maquillaje sea el protagonista de la noche.
Media coleta
Este peinado ofrece el equilibrio perfecto entre el estilo juvenil y el formal sin el riesgo de caer en una apariencia infantil. Para realizarlo, necesitas sujetar los laterales de tu melena y adornar el peinado con un moño elegante y ondas sueltas. Este estilo se adapta a la perfección a looks con vestidos y abrigos.
Peinado efecto ‘wet’
Si quieres probar algo diferente y elegante para esta noche especial, el efecto húmedo será tu mejor aliado. Para realizarlo vas a necesitar un poco de agua, fijador y un peine. La idea de este estilo es dejar toda la parte frontal del rostro despejada, por lo que será importante humedecer la zona y peinar hacia atrás; con ayuda de tu fijador, aplaca los posibles pelitos rebeldes y alacia el resto de pelo suelto.
Este peinado ayuda a acentuar las facciones y aporta un aire de sofisticación; si estás buscando algo minimalista y elegante, no dudes en probarlo.
La Navidad es una época para disfrutar y compartir con nuestros seres queridos; date el tiempo de consentirte y date un tiempo para ti. Deseamos que estos peinados elegantes, aunque sean rápidos, te ayuden a resaltar la belleza natural que habita en ti para que el resto de la noche la enfoques en acompañar a tu familia.