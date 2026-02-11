Revelan pruebas de que Jeffrey Epstein financiaba ‘Mother’s Army’ fundación de Sarah Ferguson

En 2009 Sarah Ferguson lanzó la empresa Mother’s Army, la entonces duquesa de York, quería “amplificar las voces de las madres de todo el mundo” y abordar “los problemas más difíciles que enfrentan los jóvenes y las familias”.

De acuerdo con los correos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Sarah se mantuvo en contacto con Epstein mientras se encontraba en prisión ese mismo año, no sólo pidiendo consejos sobre cómo podría poner en marcha su marca, sino también, pidiéndole financiación.

Jeffrey Epstein financiaba ‘Mother’s Army’ fundación de Sarah Ferguson

El plan de negocio, revelado en correos electrónicos enviados tras la condena de Jeffrey Epstein en 2008, indicaba que los ingresos provendrían de contratos editoriales, participación en programas infantiles de televisión y honorarios por conferencias, y se contemplaba que Sarah Ferguson recibiría un salario de 250.000 dólares.

Los correos electrónicos señalaban que Epstein tendría el 51% de las acciones de Mother ‘s Army, lo que lo habría convertido en el accionista mayoritario si el proyecto se concretaba.

Los correos sugieren que Epstein apoyaría el proyecto de Sarah porque esperaba obtener grandes beneficios.

En el correo, una lista bajo el título “Mother’s Army” dice: “Buena idea si todas sus actividades se consolidan en la Administración Militar. Necesita una construcción y enfoque más claros para generar escala”, y, “Potencial para aprovechar su red de contactos para el crecimiento de la maestría pero también para otros acuerdos con JEDS”.

El correo sugiere que JEDS estaba pensado como un vehículo de inversión para permitir a Epstein financiar Mother’s Army, así como otros proyectos.

Epstein estaba muy involucrado en la creación de la empresa y los proyectos que estarían bajo su dominio.

En febrero de 2010, Ferguson pidió a Epstein que pidiera a sus “encantadores abogados” que registraran la marca Mother’s Army. Quería que esto se hiciera antes de dar un discurso principal sobre el empoderamiento femenino. Epstein respondió diciendo: “Estamos en proceso de elaborar manuales de formación, aprobaciones. Y objetivos estratégicos a corto y largo plazo junto con las tácticas necesarias para llevarlos a cabo”.

Sarah Ferguson se siente desesperada tras perder el ducado de York Getty Images

¿Cuándo y por qué Epstein dejó de financiar la fundación de Sarah Ferguson?

Un correo enviado en agosto de 2011 por una firma de gestión de reputación al abogado de Epstein revela que Sarah Ferguson buscaba recuperar los derechos de los dominios de Mother’s Army que él había adquirido para ella.

"¿Podemos tener una conversación en algún momento? Porque aunque entiendo que la duquesa tiene dudas sobre el ‘control’ en cuanto a que firme una carta, está, y siempre ha estado, dispuesta a ayudar a Epstein si puede”, dice el correo. “En otro punto, también está interesada en recuperar los derechos sobre los nombres de dominio del Mother’s Army que (él) trajo para ella y parece que debemos concluir el primer asunto antes de poder discutir el segundo”.

A finales de septiembre, los correos indican que Epstein ya no formaba parte del proyecto y que le enviaron una foto del material de la marca para preguntarle si deseaba conservarlo o desecharlo.

