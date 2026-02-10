Marius Borg sufre severa crisis nerviosa y se desmaya durante su juicio

El juicio contra Marius Borg, que comenzó el pasado 3 de febrero, ha puesto a la familia real noruega en el centro de una de sus crisis públicas más delicadas, marcada tanto por las acusaciones contra el joven como por la aparición del nombre de Mette-Marit en documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein, lo que ha intensificado la presión mediática sobre la monarquía.

Ahora llama la atención la salud mental del hijo de la princesa heredera Mette-Marit, pues sufrió un colapso nervioso durante una sesión de su juicio en el Tribunal de Oslo y tuvo que ser atendido por médicos.

Marius Borg sufre crisis nerviosa y es atendido de emergencia por médicos durante su juicio

De acuerdo con el medio noruego Seoghoer, Marius se sintió mal durante su testimonio y acabó sufriendo crisis nerviosa y se desmayó durante un receso del juicio, provocado por la acumulación de acusaciones graves, testimonios intensos y la fuerte presión pública.

Petar Sekulic, uno de los abogados de defensa de Marius, confirmó el incidente y detalló que el joven de 29 años, necesitó un tiempo considerable para recuperarse antes de poder continuar con su declaración.

“Como todos en la sala han podido ver, Marius Borg ha tenido una semana muy exigente. En su primer testimonio, también expresó que estaba bajo mucha medicación”, comentó Sekulic.

Los medios aseguran que desde el primer día de su juicio, Marius había mantenido una actitud positiva, incluso se había mostrado combativo y desafiante, pero la presión finalmente hizo que colapsara.

El apoyo de Mette-Marit y Haakon de Noruega a Marius Borg

Durante el proceso judicial, Marius Borg ha recibido el apoyo constante de su familia, destacando la presencia del príncipe Haakon, quien, pese a no ser su padre, ha estado especialmente cercano en los momentos más difíciles.

En una de sus intervenciones ante los medios, Haakon expresó: “Lo más importante en los últimos días ha sido cuidar del rebaño. Apoyamos a Marius en su situación, cuidamos de los demás y yo tengo que cuidar de la princesa heredera. Por suerte, ella también me cuida a mí”.

Esta no es la primera vez que Marius visita el hospital, pues horas antes de que comenzara su juicio, fue trasladado a un centro médico, donde recibió la visita de su madre, su hermana Ingrid Alexandra, y la de su padrastro.

