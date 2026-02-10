Uñas para San Valentín: 5 diseños románticos y coquetos que serán tendencia

Bienvenida sea la semana del amor, pues nosotras estamos más que listas para festejar en grande esta temporada de romance y qué mejor hacerlo que expresándolo a través de nuestras uñas. San Valentín está a solo unos cuantos días de celebrarse y nosotras seguimos buscando la inspiración perfecta para apostar por un set bonito y delicado que nos haga expresar a la perfección la fiebre del 14 de febrero.

Si tú, como nosotras, estás en la búsqueda de diseños románticos y coquetos que serán tendencia para poder lucir este Día de los Enamorados, llegaste al lugar indicado, pues nos dimos a la tarea de buscar las uñas para San Valentín más creativas de la temporada. Si aún no habías agendado una cita con tu manicurista, córrele a enviar un mensaje y enseñarle alguna de estas propuestas.

Aura Nails

Estas uñas ya se convirtieron en un clásico para acompañarnos en momentos y celebraciones muy importantes. Aunque su momento boom fue hace algunos años, siguen siendo una opción increíble para apostar por algo creativo y colorido.

Este San Valentín regresan para acompañar a los corazones de la temporada en unas uñas cortas y muy refinadas. Si lo tuyo son los diseños discretos pero con creatividad, las aura nails se convertirán en tus mejores amigas.

Uñas ojo de gato con corazón

El ojo de gato se ha convertido en el efecto más solicitado de los últimos meses, así como festividades. Por supuesto que San Valentín no sería la excepción y mucho menos desde que surgió el uso del imán en forma de corazón que crea unas formas magnéticas muy románticas que todas queremos traer sobre las uñas.

Este diseño en particular se acompaña de un efecto ombré con glitter reflectivo en color rojo para darle al corazón mayor intención y a las uñas muchísima presencia.

Uñas con acetatos

Los acetatos se están convirtiendo en esa decoración que jamás creímos que se pondría de moda, y este San Valentín están sumamente en tendencia, usándose en todos los diseños de uñas posibles. Aunque existen diversas formas de incluirlos en tu set, esta propuesta busca llevarlos únicamente de forma encapsulada sobre una forma almendrada, la cual nota a la mano de mucha elegancia y estilo, logrando que el brillo del material de los acetatos sea el protagonista de tu manicure.

Uñas francesas

Si eres amante de las uñas francesas, esta alternativa se convertirá en tu favorita para lucirlas este 14 de febrero. Para este diseño tendrás que colocar en la punta del borde libre un pequeño corazón con el gel del color de tu preferencia; sin embargo, te recomendamos apostar por el famoso ojo de gato. Lo que sigue será un trabajo de precisión, pues con mucho cuidado vas a hacer la forma de la media luna del francés tradicional rodeando la silueta del corazón. Este efecto le da muchísima vista a tus manos y hace que el french luzca de otra manera.

Uñas cortas con corazones

Qué sería de San Valentín sin los diseños de uñas con corazones; es por esta razón que esta propuesta se ha convertido en una gran alternativa para llevarlos de forma discreta, coqueta pero muy romántica. Sobre tus uñas cortas, recurriendo una vez más al famoso efecto ojo de gato, vas a realizar corazones de diversos tamaños y colores sobre la parte superior de tu uña para simular una fiesta de confeti de corazones.

No te dejes engañar por este diseño, pues aunque parece sencillo, el protagonismo recae en el efecto magnético del cat eye.

Ahora que ya conoces estos diseños románticos y coquetos que serán tendencia, estás lista para salir al mundo a presumir tus uñas para San Valentín y así robarle el corazón a más de una persona que te pregunte por tu bonito manicure.