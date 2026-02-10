Andrés Mountbatten-Windsor bajo investigación: habría compartido datos confidenciales con Jeffrey Epstein

El caído en desgracia, Andrés Mountbatten-Windsor, atraviesa nuevas y graves acusaciones en el caso Jeffrey Epstein, pues los correos liberados el pasado 30 de enero, han revelado que llegó a revelar información confidencial con el fallecido delincuente.

Ahora, padre de Eugenia y Beatriz de York enfrenta una investigación policial que podría terminar con fuertes acusaciones en su contra, esta vez por mala conducta mientras ejercía un cargo público, por otra parte el rey Carlos III asegura que colaborarán con la justicia.

Andrés Mountbatten-Windsor es investigado por compartir información confidencial con Jeffrey Epstein

La BBC informó el lunes 9 de febrero que la Policía del Valle del Támesis está investigando una denuncia que alega que Andrés Mountbatten-Windsor compartió información confidencial relacionada con su papel como enviado comercial en una correspondencia por correo electrónico con Epstein.

La denuncia fue presentada por el grupo antimonárquico Republic, y la policía confirmó a la BBC que había recibido la denuncia y que estaba “evaluando la información”.

En un correo electrónico de la última publicación de pruebas de Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un remitente llamado “El Duque”, que se cree que es Andrés, según la BBC, reenvió a Epstein un correo titulado “Informes de visitas al Sudeste Asiático” de Amit Patel, cuya firma de correo electrónico lo identifica como “Asesor Especial de Su Alteza Real el Duque de York”.

El correo electrónico, fechado el 30 de noviembre de 2010, aparentemente incluye informes de los viajes de Andrés a Singapur, Vietnam, Hong Kong y China en su papel como enviado comercial para el gobierno británico.

En otro mensaje fechado el 24 de diciembre de 2010, Andrés parece estar presentando a Epstein lo que él califica como un “informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en la provincia de Helmand, Afganistán.

Esa región fue fuertemente afectada por la guerra estadounidense en Afganistán, en la que Gran Bretaña era aliada militar, y en ese momento, la reconstrucción en la zona aún estaría bajo control gubernamental.

Andrés Mountbatten-Windsor es investigado por compartir información confidencial con Jeffrey Epstein Getty Images

¿Cuáles serían las consecuencias legales para Andrés Mountbatten-Windsor?

Según la BBC, el cargo de Andrés como enviado comercial implicaba un estricto deber de confidencialidad sobre información sensible, obligación que se mantiene incluso después de dejar el puesto y está respaldada por las Leyes de Secretos Oficiales.

Andrés podría enfrentar un proceso penal, ya que solo el Rey goza de inmunidad soberana, como ocurrió en 2002 cuando la princesa Ana fue condenada y multada por un delito.