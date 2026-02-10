Primavera 2026: ¿Qué día cortarte el pelo para que crezca rápido, según el horóscopo chino?

La primavera es el momento ideal para pensar en un cambio de look, pues más allá de un cambio de estación, representa el florecimiento después de la renovación, y de acuerdo con el Año Nuevo Chino 2026, las tendencias de 2026 con capas suaves y puntas desfiladas, son ideales para la transformación.

El horóscopo chino también se guía por la energía de la Luna para definir los mejores días para cortarse el pelo en marzo, mes en el que inicia la primavera, ya que se cree que esta influencia impacta directamente en el crecimiento, la vitalidad y la fuerza de la melena.

Te podría interesar: 8 tonos de pelo que no debes usar después de los 40 o 50 si quieres verte más joven

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en marzo según el horóscopo chino?

La tradición oriental, que también se rige con la energía de la Luna y sus fases para darle salud y vitalidad al pelo, recomienda cortar el pelo en las siguentes fechas, de acuerdo con tu objetivo principal.

Para crecimiento rápido: 18, 19 y 20 de marzo, durante la fase de luna creciente, es el periodo más recomendado si buscas una melena XL o simplemente más larga. Los días 1 y 2 de marzo también están favorecidos por la luna creciente al inicio del mes, siendo buenos para un crecimiento rápido.

Melena más fuerte y sana: Si busca que crezca fuerte más que rápido, el 14 de marzo es una opción de “periodo raíz”, que le da vitalidad y fuerza al pelo.

Días que se deben evitar: Se sugiere evitar los días de luna nueva o momentos en que la luna mengua si el objetivo principal es la rapidez en el crecimiento, aunque son días maravillosos para hacer tratamientos.

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en marzo según el horóscopo chino? Getty Images

Días del horóscopo chino para cortarse el pelo

Además del ciclo lunar, el horóscopo chino sugiere prestar atención al animal regente del día. Para la primavera 2026, estos son los más favorables si tu objetivo es que el pelo crezca rápido:

Días del Dragón (7 y 19 de marzo): simbolizan poder, vitalidad y crecimiento acelerado, días perfectos para hacerte un cambio de imagen con éxito.

Días del Tigre (11 y 23 de marzo): asociados con la fuerza y el impulso, ideales para fortalecer el cabello desde la raíz, no solo conseguirás una melena más larga, también será fuerte y grueso.

Días del Caballo (26 de marzo): promueven movimiento y energía, favoreciendo un crecimiento constante y saludable a los largo del mes.

La cultura china dice que debes evitar cortar tu melena en los siguientes días, ya que energéticamente se asocian con procesos más lentos o inestables: Serpiente (8 y 14 de marzo) y Mono (17 y 29 de marzo).

Animales del horóscopo chino ma_rish/Getty Images

Para quienes creen en la influencia de la astrología oriental, primavera 2026 no solo es el momento perfecto para estrenar look, sino también para hacerlo de forma estratégica.

