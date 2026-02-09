8 tonos de pelo que no debes usar después de los 40 o 50 si quieres verte más joven

El color de pelo ha sido siempre uno de los grandes aliados para iluminar el rostro y rejuvenecer el look; sin embargo, a partir de los 40 y 50 años, una elección equivocada puede jugar en contra y proyectar una imagen más dura, apagada y envejecida.

Aunque estén en tendencia, hay colores de pelo que a esta edad, pueden endurecer las facciones, marcar las arrugas o incluso apagar la luminosidad de la piel, es por eso que debes saber cuáles son los tonos que debes evitar, si tu intención es proyectar una imagen más moderna y juvenil.

Colores de pelo que debes evitar después de los 40 y 50 porque envejecen

Estos tonos de pelo, pueden aumentar años, y debes evitarlos si estás en busca de una imagen que te ayude a lucir más joven, con una piel luminosa y radiante.

Rubio dorado sin contrastes

Aunque se trata de un tono cálido, cuando no se trabaja correctamente puede lucir plano y sin dimensión, acentuando manchas o rojeces de la piel y generando un efecto envejecedor que resta luminosidad y suavidad a la mirada.

Rojo intenso o borgoña

Aunque es un tono que da mucha personalidad, puede volverse un arma de doble filo cuando se elige en un matiz excesivamente intenso, pues en lugar de revitalizar el rostro, tiende a endurecer las facciones, resaltar el desgaste natural de la piel y restar frescura, provocando un efecto visual que envejece más de lo deseado.

Castaño demasiado profundo y sin matices

Cuando los marrones intensos son trabajados de forma uniforme, sin matices ni destellos de luz, tienden a restar luminosidad al rostro, y dan como resultado una piel que se percibe más apagada, una mirada menos expresiva y una imagen general más rígida y severa.

Rubio platinado extremo

Aunque se trata de un tono claro y luminoso, al llevarse de forma uniforme puede restar frescura al rostro, acentuar pequeñas imperfecciones y marcar líneas finas, sobre todo en la zona de los ojos y el contorno de los labios.

Negro azabache

Se trata de un clásico atemporal que en la juventud proyecta sofisticación y fuerza, pero a partir de los 40 puede volverse demasiado severo, generando un contraste excesivo con la piel que endurece los rasgos y deja al descubierto arrugas y signos de cansancio.

Castaño ceniza

El castaño ceniza, con su matiz frío y apagado, puede restar calidez al rostro con el paso de los años, y en lugar de iluminar, tiende a acentuar sombras, ojeras y líneas de expresión, dando a la piel un aspecto más cansado y apagado, especialmente a partir de los 40.

Rubio demasiado frío

El rubio excesivamente frío puede endurecer las facciones y apagar la luminosidad natural del rostro, este tipo de tono tiende a resaltar sombras, líneas finas y signos de cansancio, proyectando una imagen más rígida y envejecida de lo que se desea.

Mechas muy contrastadas

Las mechas gruesas y marcadas, especialmente en rubios o castaños oscuros, hacen que el pelo se vea rígido y poco natural, algo que resta frescura.

Más que evitar colores por completo, el secreto está en elegir tonos cálidos, con reflejos suaves y dimensión, que te favorezcan para conseguir una imagen más natural, joven y radiante.

