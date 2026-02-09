Meghan Markle lleva las uñas sofisticadas que rejuvenecen las manos

El pasado 7 de febrero, Meghan Markle asistió a los estudios de Paramount para la gala Fifteen Percent Pledge 2026 en Los Ángeles, donde impactó con un impecable estilismo en honor a su amiga Tina Knowles.

La duquesa de Sussex asistió en solitario, sin la compañía de su esposo el príncipe Harry, donde además dejó claro que las uñas son el complemento perfecto para elevar con elegancia los looks más glamourosos.

El look de Meghan Markle para la gala benéfica Fifteen Percent Pledge 2026

Para la gran ocasión, Meghan apostó por un vestido strapless diseñado a medida por Harbison Studio, elegante y con aire de glamour clásico de Hollywood en color blanco hueso, con un escote tipo sweetheart o corazón rematado con líneas negras que hacían contraste.

La silueta era larga y estructurada, ajustándose suavemente al cuerpo con una falda columna que llegaba al suelo y que estilizaba con elegancia su figura.

El look lo complementó con una gran estola o chal de terciopelo y seda negro, que también formaba una cola larga y dramática detrás de ella, aportando volumen y movimiento al conjunto.

También lució sandalias negras de tacón finas de Stuart Weitzman y pendientes colgantes de ónix y diamantes que aportaron brillo sin recargar, además de un peinado recogido en un moño tipo chignon.

El look de Meghan Markle para la gala benéfica Fifteen Percent Pledge 2026 Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Las uñas de Meghan Markle que son perfectas para San Valentín

Sin embargo, y a pesar de que su look era sumamente glamoroso, uno de los detalles que más llamó la atención, fueron sus uñas, la duquesa de Sussex apostó por un tono nude rosado con acabado jelly.

Es así como Meghan se adapta a las tendencias del 2026 que están en busca de embellecer las manos de forma natural con tonos nude y acabados pulidos y sofisticados que resaltan las manos y suavizan las líneas de expresión para crear un efecto antiedad.

El manicure de la duquesa de Sussex se caracteriza por su color rosa empolvado, pero con un acabado milky o jelly que le da un sutil brillo y acabado pulido que las hace perfectas para un día romántico como el Día de San Valentín.

Las uñas de Meghan Markle que son perfectas para San Valentín Savion Washington/Getty Images

¿Cómo llevar las uñas nude de Meghan Markle?

Si quieres inspirarte en el manicure de Meghan Markle para un look romántico y femenino, puedes apostar por estas tendencias que te harán lucir elegante y sofisticada.

Rosa empolvado jelly

El más cercano a las uñas elegantes de Meghan, es este estilo con acabado jelly que le da un efecto translúcido y natural a las uñas.

Rosa cat eye

Otra hermosa propuesta son las uñas con efecto cat eye, pues su efecto magnético aporta un brillo único y original que aporta un look elegante y sofisticado que no pasará desapercibido.

Rosa empolvado con efecto milky

Si buscas un acabado más lechoso, puedes poastar por esa propuesta que aporta un acabado pulido y sofisticado a la uña, y que además las estiliza de forma natural.

Soft cromado

Si prefieres darle un toque más futurista, puedes apostar por un efecto cromado suave, que da un brillo natural y sofisticado que combina con cualquier look.

Meghan suele optar por manicures en tonos neutros, suaves o milky nails (blanco lechoso o pastel) que aportan elegancia sin desviar atención a su look, y puedes inspirate en esta estrategia de belleza y hacer de tu manicure el mejor accesorio.

