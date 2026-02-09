Suscríbete
¿Quién es Gabriela Berlingeri? Ella es la guapa exnovia de Bad Bunny de la que todos hablan: FOTOS

Sin duda, Gabriela Berlingeri es mucho más que “la ex de Bad Bunny”; es una figura que, sin buscarlo, dejó huella y sigue captando miradas.

Febrero 09, 2026 • 
Karen Luna
Captura de pantalla 2026-02-09 a la(s) 2.05.26 p.m..png

Instagram

Si has visto fotos de Gabriela Berlingeri en redes o en eventos junto a Bad Bunny y te has preguntado quién es, qué hace y por qué sigue en boca de todos, relájate… porque aquí te cuento con la vibra más cercana posible. Gabriela no es solo “la ex de Bad Bunny”; es una creadora con estilo propio, emprendedora y con una historia muy interesante que va más allá de haber salido con uno de los artistas más exitosos del mundo.

¿Quién es Gabriela Berlingeri?

Gabriela Berlingeri nació el 29 de diciembre de 1993 en Puerto Rico. Es modelo, diseñadora de joyas e influencer, y ha sabido construir su propio camino en el mundo de la moda y el emprendimiento.

Uno de sus proyectos más personales es su marca de joyería Diciembre Veintinueve (también conocida como D29), que lanzó en 2020. Esta línea es fruto de su amor por la autoexpresión con piezas que van desde collares y pulseras hasta anillos y aretes, muchos hechos a mano en Puerto Rico.

Captura de pantalla 2026-02-09 a la(s) 2.13.36 p.m..png

Su historia con Bad Bunny (fechas y momentos clave)

Gabriela y Bad Bunny (cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio) se conocieron en 2017 en Puerto Rico, en un restaurante donde él estaba con su familia después de un concierto.

Aunque su relación comenzó en ese año, fue hasta 2020 que empezaron a aparecer públicamente juntos. Ese año se vio cómo Gabriela se convirtió en una pieza importante en la vida de Benito , ya fuera caminando juntos por alfombras rojas, viviendo la cuarentena juntos durante la pandemia o incluso participando creativamente en algunos de sus proyectos musicales.

Su historia de amor duró varios años, desde 2017 hasta aproximadamente 2022, y aunque nunca fue de grandes escándalos o titulares excesivos, sí marcó un periodo muy significativo en la vida del artista.

Captura de pantalla 2026-02-09 a la(s) 2.13.24 p.m..png

¿Por qué sigue dando de qué hablar?

Aunque oficialmente su relación terminó en 2022, Gabriela no desapareció de la vida pública ni de los eventos importantes en los que Bad Bunny ha estado involucrado. Por ejemplo, en 2026 fue vista apoyándolo en los Grammy donde él logró un hito histórico al ganar Álbum del Año, algo que sus fans no olvidaron.

Además, cada vez que aparecen fotos de Gabriela Berlingeri (ya sea en redes sociales o en eventos) se generan comentarios y teorías sobre si siguen en contacto, si hay posibilidades de algo más, o simplemente para celebrar su estilo único y auténtico.

