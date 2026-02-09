Suscríbete
Uñas minimalistas para San Valentín: 6 diseños románticos y elegantes ideales para tu cita romántica

Para este 14 de febrero, luce unas uñas sofisticadas y llenas de romanticismo con estas tendencias que realzan tu estilo con delicadeza y feminidad.

Febrero 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
Uñas minimalistas para San Valentín que sí son elegantes

Instagram/@monika__nails

Para este San Valentín las tendencias de 2026 apuestan por un manicure romántico y femenino con diseños elegantes y atemporales que siempre lucen perfectos, incluso con pequeños y encantadores corazones.

El secreto para un manicure impecable este 14 de febrero está en los detalles sutiles y cuidadosamente elegidos, que logran un look femenino, delicado y atemporal, perfecto para cualquier estilo.

Desde colores delicados que realzan la piel hasta pequeños detalles minimalistas que marcan la diferencia, estas tendencias de uñas se han convertido en las favoritas para quienes quieren un estilo romántico y sofisticado este San Valentín.

Rosa empolvado con efecto jelly

Una de las propuestas más buscadas del 2026, son las uñas en tonos neutro con un acabado jelly casi translúcido que le da brillo al manicure con mucha naturalidad, y este 14 de febrero puedes agregar pequeños corazones que le den ese toque romántico.

Milky white con corazones

Los blancos lechosos siguen siendo una apuesta segura, y puedes crear una versión romántica de San Valentín con pequeños corazones en color plateado o dorado para sumarte a la festividad pero sin perder elegancia.

Polka dot

Las uñas con lunares siguen siendo una fuerte tendencia, pero si quieres reinventarla, apuesta por una base en color champagne con un brillo sutil y agrega pequeños puntos en color rosa pastel para darle un toque delicado y femenino.

Blancas con destellos dorados

Estas uñas lucen festivas pero sin perder la delicadeza y glamour, y para conseguir este look, solo necesitas una base blanca y agregar pequeños corazones en color dorado y algunos lunares como destellos.

Francesa romántica

Apuesta por este clásico que nunca falla, unas uñas con punta francesa pero con decoradas con delicados corazones y un toque de glitter para hacerla más contemporáneas y sofisticadas este día.

Soft cromadas

Los efecto cromados en sus versiones más suaves, son una de las tendencias más populares de este año, y puedes apostar por una base rosada, decorada con algunos corazones en rojo con acabado metálico para crear un contraste elegante.

Elegir una de estas tendencias es apostar por una manicura que celebra el amor desde la elegancia, demostrando que los detalles sutiles pueden ser los más memorables.

