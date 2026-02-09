Este es el look icónico de la princesa Diana que está de vuelta y debes llevar para estar en tendencia

La princesa Diana sigue siendo un fashion icon que, a pesar del paso del tiempo, sigue inspirándonos a crear y recrear atuendos inspirados en ella. Uno de los tantos estilos que la princesa volvió sello de su estilo personal está de regreso este 2026 y ya lo hemos visto en diversas celebridades, razón por la cual no podíamos dejar pasar la oportunidad de unirnos a esta tendencia y rendir un homenaje a la icónica princesa así como a su impecable estilo.

Sí, este año lo natural, relajado y de estética effortless estará de moda; sin embargo, en la década de los 90, la reina de corazones ya había marcado presencia importante en este estilo. ¿Ya adivinaste de qué look estamos hablando?

La princesa Diana y su nuevo estilo

Dentro de todas las opciones y combinaciones que la princesa Diana nos regaló como lecciones de estilo, el deportivo fue una de las que más ha trascendido al paso del tiempo. Durante la década de los 90, la princesa se caracterizó por apostar por una imagen más relajada, una faceta diferente a lo que había llevado hasta ese momento como parte de la realeza.

Cerca de 1995, cuando su relación con la Corona ya no era tan cercana, Diana apostó por crear una imagen más libre, desenfadada y moderna; por supuesto que esto no comprometió la elegancia y porte que siempre la caracterizaron, pero sí dio vida a un nuevo estilo que más de una quiso replicar.

El estilo deportivo de Lady Di está de vuelta

Así, las sudaderas oversize, los shorts tipo biker, las calcetas largas y los tenis Reebok se convirtieron en los básicos de la princesa, prendas que hoy en día vuelven al imaginario para sumarse al guardarropa de una mujer actual.

La Princesa Diana llegó a incluir sudaderas y shorts en sus desenfadados outfits deportivos Getty

Por supuesto que estas prendas las tenemos catalogadas de estilo deportivo y muchas veces recurrimos a ellas únicamente para ir al gimnasio; sin embargo, forman parte de un estilo urbano que puede adaptarse perfectamente a cualquier entorno, pues así fue como nació el athleisure, la tendencia de estilo que la princesa fundó de forma involuntaria.

Lady Di, pionera de un estilo

Diversas celebridades actuales han recurrido a este estilo, haciendo de él parte de su día a día o incluso de su imagen. Hailey Bieber, quien además se ha destacado por apostar por una tendencia minimalista, es ejemplo de ello, pero no la única que lo ha hecho. Recientemente, la cantante colombiana, Karol G, también ha apostado por hacer un guiño al estilo icónico de los 90 de la princesa Diana, especialmente durante su nueva campaña con Reebok.

Ahora ya sabes que la princesa Diana se convirtió en la primera en marcar un estilo deportivo que nos ha alcanzado hasta hoy. La próxima vez que apuestes por las prendas de corte urbano, recuerda que estás siguiendo una tendencia que en los 90 Lady Di ya había vuelto icónica.