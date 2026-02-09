De Gigi Hadid a Kim Kardashian: todas las famosas que le han robado el corazón a Lewis Hamilton

La superestrella de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, cuenta con un interesante historial amoroso; sin embargo, a pesar de que le ha visto con varias celebridades del alto perfil, es un hombre reservado con sus relaciones.

Su primer gran amor fue con Nicole Scherzinger, con quien mantuvo una relación de siete años, y tras terminar con ella en 2015, se le ha vinculado con varias famosas, aunque al parecer, no se ha formalizado con ninguna de ellas.

Durante una entrevista para la revista People en julio de 2025, Hamilton admitió que su carrera había sido su prioridad en los últimos 10 años, pero deseaba tener una relación como la de sus compañeros.

“Miro a los otros pilotos y me pregunto cómo lo están haciendo. Algunos tienen hijos, otros están casados, la mayoría tiene novias. Me he concentrado mucho en estos últimos... especialmente estos últimos 10 años, sacar todo lo que pueda de mi rendimiento. Luego, cuando me jubile, podré hacer lo que quiera”, dijo.

Las novias de Lewis Hamilton: famosas que han conquistado el corazón del corredor de la Fórmula 1

El interés por conocer el historial amoroso de Lewis Hamilton, surgió cuando a principios de 2026, se le vio en una cita romántica con Kim Kardashian en Londres; sin embargo, no es la única famosa que lo ha flechado.

Estas son las mujeres con las que se le ha vinculado a uno de los corredores más famosos del mundo:

Danielle Lloyd

Cuando Hamilton era solo un adolescente, conoció a la personalidad televisiva Danielle Lloyd. La pareja se cruzó en un club nocturno de Londres y, tras intercambiar números, mantuvieron el contacto. Reflexionando sobre su romance, Lloyd dice que la pareja salió durante seis meses.

Aunque dice que Hamilton era una “persona encantadora”, su edad y la distancia entre ellos llevaron al fin de su relación. La pareja mantuvo una relación amistosa, e incluso Hamilton asistió cuando Lloyd fue coronada Miss Inglaterra en 2004.

Jodia Ma

Tras la separación de Hamilton con Lloyd, conoció a Jodia Ma a través de un amigo común en una fiesta en Londres. Ambos habían sido estudiantes en el Cambridge Arts and Sciences College y, según se informa, salieron juntos durante unos cuatro años y asistieron juntos a varios eventos, incluyendo los premios AutoSport Magazine en Londres en diciembre de 2006.

Lewis Hamilton y Jodia Ma Getty Images

Nicole Scherzinger

A finales de 2007, Hamilton conoció a la excantante de Pussycat Dolls , Scherzinger, cuando ambos asistían a una ceremonia de premios de MTV. La pareja pronto comenzó a salir, y Scherzinger explicó que eran increíblemente unidos.

Aunque Scherzinger solía asistir a las carreras y la pareja era vista junta en eventos, mantenían en privado los detalles de su relación. La pareja siguió saliendo de forma intermitente a lo largo de siete años.

Terminaron en 2015, y en ese entonces, Nicole aseguró estar devastada: “Estoy destrozado porque no funcionó. Fue la decisión más difícil que tuvimos que tomar, pero la tomamos juntos. Amo a Lewis y sé que él me quiere”.

Gigi Hadid

Poco después de la separación de Hamilton de Scherzinger, fue vinculado a Gigi Hadid, con quien se le vio pasando tiempo en varias ocasiones, comenzando con una gala amfAR en mayo de 2015.

Más tarde ese mes, Hadid y un grupo de amigos, entre ellos Kendall Jenner, asistieron al Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Francia, y al día siguiente, el grupo fue visto juntos en un yate, según fotos obtenidas por el Daily Mail.

Rita Ora

Un mes después de haber sido visto con Hadid, se le vinculó con Rita Ora, con quien mantuvo un larga amistad, pues no fue hasta el 2016 que comenzaron una relación, y fueron vistos en varias cenas juntos. En noviembre de ese año, Ora mostró su apoyo a Hamilton en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.

Barbara Palvin

Hamilton también fue vinculado a la modelo Barbara Palvin en 2016, la pareja fue fotografiada junta por primera vez mientras asistía a una fiesta de L’Oréal durante la Semana de la Moda de París en marzo y luego se les vio sentados codo con codo en una gala amfAR en mayo como parte del Festival de Cine de Cannes.

Más tarde ese verano, Palvin asistió al Gran Premio de F1 en Hungría y, durante los meses siguientes, se les vio juntos en varias ocasiones, incluyendo el Festival de Cine de Venecia y la Semana de la Moda de Londres.

Sofía Richie

En 2017, Lewis Hamilton y Sofia Richie fueron vistos juntos en varios eventos, incluidos un desfile de Balmain en París y cenas en Beverly Hills y West Hollywood. A pesar de la diferencia de edad de 14 años, pasaron tiempo juntos durante varios meses, aunque nunca confirmaron su relación. Poco después, Richie comenzó a salir con Scott Disick.

Nicki Minaj

En septiembre de 2018, Lewis Hamilton y Nicki Minaj asistieron juntos a la fiesta de lanzamiento de TommyXLewis en Nueva York. Aunque no confirmaron su relación, Minaj reconoció que había un hombre nuevo en su vida.

Nicki Minaj y Lewis Hamilton WWD/Penske Media via Getty Images

Shakira

En mayo de 2023, Shakira y Lewis Hamilton fueron vistos pasando tiempo juntos, primero en Miami y luego durante salidas en barco. En junio, Shakira lo acompañó al Gran Premio de España de F1 en Barcelona y cenaron con amigos. Fuentes indicaron que su relación era “divertida y coqueta”.

Hasta el momento, se sabe que Lewis está saliendo con Kim Kardashian, pero solo el tiempo dirá si se trata de algo serio, o solo de citas románticas.

