Los 5 regalos que NO debes dar a tu pareja este San Valentín o podrían traer mala suerte a tu relación

Aunque a simple vista puedan parecer buena idea, algunos regalos de San Valentín pueden arruinar tu relación.

Febrero 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El 14 de febrero es un día mágico y romántico, perfecto para demostrar nuestro cariño y gratitud a esa persona que tanto amamos, y muchas veces lo hacemos a través de obsequios; sin embargo, cuando se trata de nuestra pareja, el Feng Shui hace algunas advertencias.

Según esta creencia oriental, los objetos que regalamos transmiten energías capaces de influir en la armonía y el equilibrio de una relación, por lo que elegirlos con intención y cuidado resulta fundamental.

Si quieres mantener la conexión emocional y atraer prosperidad a tu vínculo con esa persona especial, toma nota de los regalos que deberías evitar regalar bajo cualquier circunstancia este San Valentín.

Zapatos

El Feng Shui advierte que regalar zapatos a tu pareja, simboliza darle a la otra persona el camino para alejarse de tu vida y emprender uno nuevo con otra personas; sin embargo, hay quienes aseguran que esta “maldición” se puede romper cuando la persona que recibe el regalo, entrega una moneda a cambio, así se interpreta como una compra, y no como una despedida.

Perfume

La creencia dice que, al igual que la fragancia, el amor de la pareja también se puede evaporar lentamente en el aire hasta que desaparece por completo, algunos afirman que cuando el perfume se termina, la relación también llega a su final.

Relojes

Aunque son elegantes y útiles, en muchas culturas regalar un reloj simboliza que el tiempo juntos se está acabando, avanzando poco a poco hacia el final de la relación, uqe termina demasiado rápido.

David Espejo/Getty Images

Perlas

Aunque son joyas hermosas, en muchas culturas se conocen como las piedras de la tristeza, y el regalar perlas, estarás atrayendo momentos de tristeza y lágrimas que podrían terminar de forma definitiva con la relación.

Un marco con la foto de la pareja

Aunque puede parecer un gesto profundamente romántico, en algunas tradiciones se cree que este regalo “congela” la relación en el tiempo, impidiendo su evolución. Lejos de impulsar el compromiso y los planes en común, podría simbolizar un estancamiento que termine por debilitar el vínculo.

Aunque lo más importante es la intención con que se dan los regalos este San Valentín, no está de más seguir las recomendaciones del feng Shui, a la hora de elegir el regalo perfecto para nuestra pareja.

Día de San Valentin
Melisa Velázquez
