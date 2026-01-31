Suscríbete
Uñas confeti para San Valentín: 6 diseños románticos y femeninos para celebrar el 14 de febrero

Femeninas, divertidas y fáciles de adaptar a distintos estilos, las uñas confeti se consolidan como la opción perfecta para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Enero 31, 2026 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas confeti para celebrar el 14 de febrero con estilo

Instagram/@claudia.hsinchu

Las uñas se consolidan como uno de los accesorios imprescindibles para completar looks románticos y femeninos, y las uñas confeti destacan como una propuesta fresca y divertida para lucir un manicure creativo, delicado y lleno de encanto este 14 de febrero.

Estas uñas festivas se distinguen por diseños repletos de pequeños destellos y puntos delicados que aportan color y luminosidad, sin perder elegancia ni sofisticación. El resultado es un manicure con estilo, versátil y refinado, perfecto para complementar cualquier look.

Las uñas confeti se posicionan como una de las alternativas más versátiles y alegres para celebrar el Día del Amor y la Amistad con estilo, aportando encanto, delicadeza y un irresistible aire femenino y romántico.

Rojo sobre rojo

Este es un clásico que nunca falla, apuesta por el tono rojo, que es símbolo del amor y la pasión, y decora con confetis en forma de corazón del mismo tono para dar un efecto tridimensional y elegante.

Confeti sobre base nude

Las bases nude son las estrellas de la temporada y siempre serán una apuesta segura para los diseños sobrios y elegantes, dale el toque romántico y femenino con pequeños confetis en forma de corazón, en tonos rosados.

Confeti dorado

Los efectos cat eye también lucen de maravilla en esta tendencia festiva y romántica, aplícalo sobre una base en tonos dorados y agrega de forma estratégica corazones del mismo color para conseguir también un efecto tridimensional elegante.

Confeti efecto ombré

Si buscas un diseño más delicado y sutil, puedes apostar por una base natural y crear un efecto ombré degradado con los confetis en tonos pastel para aportar un toque feminino y romántico a tu manicure de San Valentín.

Confeti de corazón minimalista

Sobre una base rosada, aplica corazones en la misma gama de tonos rosados y rojos y en diferentes tamaños para crear el efecto confeti, el detalle minimalista se lo agregarás con pequeños cristales que le darán ese toque chic que nos gusta.

Confeti soft cromado

Si prefieres apostar por un look más moderno y en tendencia, puedes aplicar una base en blanco lechoso y agregar corazones en tonos pastel, con un acabado cromado suave para dar ese toque contemporáneo tan en tendencia de 2026.

Una forma delicada y creativa de llevar el espíritu de San Valentín hasta las manos y convertir el manicure en un auténtico gesto romántico.

Melisa Velázquez
