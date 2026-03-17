¿Quién es la princesa más rica del mundo? ¡Ni Leonor de Borbón, ni Kate Middleton!

Cuando pensamos en princesas famosas, es fácil imaginar a Leonor de Borbón o a Kate Middleton dominando cualquier ranking real. Ambas son protagonistas constantes en titulares y redes sociales, pero cuando hablamos de fortunas personales dentro de la realeza, ninguna ocupa el primer lugar.

En realidad, la princesa considerada con mayor fortuna personal en el mundo es Charlene de Mónaco, esposa del príncipe Alberto II de Mónaco. Su patrimonio estimado ronda los 150 millones de dólares, una cifra que la coloca en la cima de muchas listas sobre riqueza dentro de las casas reales.

La fortuna de Charlene de Mónaco

Antes de convertirse en princesa, Charlene ya tenía una carrera propia, pues nació en Zimbabue y fue criada en Sudáfrica, fue nadadora olímpica y representó a su país en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Su vida dio un giro cuando conoció al príncipe Alberto en un evento deportivo a principios de los años 2000.

La pareja se casó en julio de 2011, en una boda real celebrada en el principado de Mónaco que fue seguida en todo el mundo. Desde entonces, Charlene se convirtió oficialmente en princesa y en una de las figuras más visibles de la realeza europea.

Su fortuna estimada de 150 millones de dólares proviene de varias fuentes:

patrimonio vinculado a la familia real de Mónaco

propiedades e inversiones privadas

colaboraciones con marcas y apariciones públicas

su fundación filantrópica, dedicada principalmente a la prevención del ahogamiento infantil

Aunque gran parte de la riqueza del principado pertenece a la familia Grimaldi en general, la princesa cuenta con un patrimonio personal considerable, algo que no siempre ocurre con los miembros de otras monarquías.

Charlène de Mónaco Getty Archivo

¿Por qué Leonor y Kate no están en el primer lugar?

Aunque Leonor de Borbón es la heredera al trono de España, su riqueza personal es mucho más limitada. La princesa depende económicamente de la Casa Real española, cuyos recursos pertenecen a la institución y no directamente a los miembros de la familia. Por eso, su patrimonio personal no suele aparecer en rankings de riqueza.

Algo similar ocurre con Catherine, Princess of Wales, conocida popularmente como Kate Middleton. Antes de casarse con Prince William, su familia tenía un patrimonio estimado de alrededor de 50 millones de dólares gracias al negocio familiar Party Pieces. Sin embargo, gran parte de los recursos asociados a la monarquía británica pertenecen al Estado o a instituciones como el Ducado de Cornualles.

Las cifras dentro de la realeza pueden ser engañosas, pues muchas veces se habla de palacios, colecciones de arte o joyas históricas que no pertenecen directamente a los royals, sino a la corona o al país. Por eso, cuando se analizan fortunas personales, nombres como Charlene de Mónaco destacan.

