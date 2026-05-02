Met Gala: el vestido que Meghan Markle usaría si asistiera a la alfombra roja

No, Meghan Markle no suele aparecer en la Met Gala… pero si algo tenemos claro es que su estilo ya está más que definido y honestamente, imaginar qué usaría en una alfombra roja como esta no es tan complicado.

Porque mientras el tema de la Met Gala 2026 (“Fashion Is Art”) invita a looks dramáticos y conceptuales, Meghan siempre ha sido más de elegancia silenciosa que de excesos.

El vestido que sí usaría Meghan Markle

Si algo caracteriza su estilo es la consistencia: siluetas limpias, tonos neutros y telas que se mueven bien. En eventos recientes, ha apostado por vestidos fluidos, cortes estructurados pero simples y ese aire de “Old Hollywood” que nunca falla.

Por eso, si tuviera que elegir un look para la Met Gala, lo más lógico sería un vestido largo, de caída suave, probablemente en tonos como marfil, negro o champagne. Nada recargado, pero sí impecable.

Imagínalo así:

Escote limpio o strapless.

Silueta columna que estiliza.

Tela satinada o con ligera textura.

Un detalle sutil (como una capa ligera o una caída dramática atrás).

Menos drama, más impacto real

Aunque la Met Gala suele premiar lo exagerado, también hay espacio para looks que funcionan desde la simplicidad y Meghan siempre ha jugado ahí. Su estilo está muy influenciado por el minimalismo moderno, además de referencias clásicas (muy en línea con íconos como Carolyn Bessette-Kennedy), donde menos realmente es más.

Por qué este vestido tendría sentido en 2026

El concepto de “la moda como arte” no necesariamente significa volumen o exageración. También puede hablar de construcción, de silueta, de cómo una prenda se mueve con el cuerpo. Ahí es donde un vestido limpio, bien ejecutado y con caída perfecta entra perfectamente en el tema del evento. ¡No compite, pero tampoco pasa desapercibido!