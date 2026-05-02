La rutina de las 5:45 de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham que está dando de qué hablar

En un mundo donde las rutinas extremas de madrugada están por todas partes, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham han encontrado su propia versión (mucho más realista y romántica)… y sí, está dando de qué hablar. La actriz se levanta a las 5:45 de la mañana, pero lo que realmente ha captado la atención no es la hora, sino cómo lo hacen: en equipo.

De acuerdo con lo que se ha compartido recientemente, Brooklyn le prepara el café cada mañana, convirtiendo ese momento en un pequeño ritual de pareja que ha conectado con miles de personas en redes.

Madrugar en pareja: el secreto que está conquistando redes

Más allá del horario, lo interesante de esta rutina es el enfoque. No se trata de productividad extrema ni de hábitos imposibles, sino de algo mucho más cercano: compartir el inicio del día.

Expertos en bienestar coinciden en que crear rituales matutinos en pareja puede fortalecer el vínculo emocional, algo que esta pareja parece tener muy claro. De hecho, su dinámica diaria refleja una tendencia creciente: convertir el autocuidado en una experiencia compartida.

Nicola y Brooklyn suelen entrenar juntos en casa, apostando por una rutina fitness que prioriza el bienestar emocional y la constancia, más que la exigencia extrema.

Una rutina simple (pero poderosa)

A diferencia de otras rutinas virales que empiezan a las 4 a.m. con hielo facial o entrenamientos intensos, la suya destaca por algo clave: es sostenible y emocionalmente significativa.

El simple gesto de preparar café puede parecer mínimo, pero en realidad construye un hábito de conexión diaria. Este tipo de dinámicas, según especialistas, ayudan a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo desde primeras horas del día.

Por qué todo el mundo habla de esta rutina

En redes sociales, donde abundan los hábitos imposibles, esta rutina ha llamado la atención por ser distinta. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor… y juntos.

También llega en un momento en el que la pareja está constantemente en el foco mediático, lo que hace que cualquier detalle de su vida cotidiana genere conversación. Aun así, este hábito ha sido recibido de forma positiva, precisamente por su sencillez.

¿Vale la pena intentarlo?

Sí, pero adaptado a tu realidad, no necesitas levantarte a las 5:45 si no es tu estilo, pero sí puedes rescatar la idea principal: crear un momento para ti (y si es en pareja, mejor). Porque al final, más allá de la hora, lo que realmente importa es cómo empiezas tu día. En este caso, parece que todo comienza con café… y complicidad.

