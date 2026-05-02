Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

La rutina de las 5:45 de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham que está dando de qué hablar

Entre cafés, madrugadas y momentos compartidos, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham han convertido su rutina en una de las más comentadas del momento.

Mayo 01, 2026 • 
Karen Luna
_Brooklyn Beckham y Nicola Peltz disfrutan de un tranquilo paseo luego de las contundentes declaraciones del chef.png

La rutina de las 5:45 de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham que está dando de qué hablar

Getty Images

En un mundo donde las rutinas extremas de madrugada están por todas partes, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham han encontrado su propia versión (mucho más realista y romántica)… y sí, está dando de qué hablar. La actriz se levanta a las 5:45 de la mañana, pero lo que realmente ha captado la atención no es la hora, sino cómo lo hacen: en equipo.

También puedes leer:
Victoria y David beckham (2).jpg
Entretenimiento
3 románticas, pero turbulentas revelaciones hechas por David y Victoria Beckham en su serie
Octubre 10, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Victoria Beckham.jpg
Belleza
Victoria Beckham: conoce las historias personales que la llevaron a crear sus nuevos perfumes
Octubre 25, 2023
 · 
Emma Duarte

De acuerdo con lo que se ha compartido recientemente, Brooklyn le prepara el café cada mañana, convirtiendo ese momento en un pequeño ritual de pareja que ha conectado con miles de personas en redes.

Madrugar en pareja: el secreto que está conquistando redes

Más allá del horario, lo interesante de esta rutina es el enfoque. No se trata de productividad extrema ni de hábitos imposibles, sino de algo mucho más cercano: compartir el inicio del día.

Expertos en bienestar coinciden en que crear rituales matutinos en pareja puede fortalecer el vínculo emocional, algo que esta pareja parece tener muy claro. De hecho, su dinámica diaria refleja una tendencia creciente: convertir el autocuidado en una experiencia compartida.

Nicola y Brooklyn suelen entrenar juntos en casa, apostando por una rutina fitness que prioriza el bienestar emocional y la constancia, más que la exigencia extrema.

Una rutina simple (pero poderosa)

A diferencia de otras rutinas virales que empiezan a las 4 a.m. con hielo facial o entrenamientos intensos, la suya destaca por algo clave: es sostenible y emocionalmente significativa.

El simple gesto de preparar café puede parecer mínimo, pero en realidad construye un hábito de conexión diaria. Este tipo de dinámicas, según especialistas, ayudan a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo desde primeras horas del día.

Por qué todo el mundo habla de esta rutina

En redes sociales, donde abundan los hábitos imposibles, esta rutina ha llamado la atención por ser distinta. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor… y juntos.

También llega en un momento en el que la pareja está constantemente en el foco mediático, lo que hace que cualquier detalle de su vida cotidiana genere conversación. Aun así, este hábito ha sido recibido de forma positiva, precisamente por su sencillez.

También puedes leer:
Kate Middleton
Realeza
3 mensajes ocultos que quizá no notaste del atuendo que Kate Middleton usó en Trooping the Colour 2024
Junio 18, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Maghan Markle y príncipe Harry
Realeza
La escandalosa razón por la que se habría roto la amistad entre los Beckham y los duques de Sussex
Junio 22, 2024
 · 
Shareni Pastrana

¿Vale la pena intentarlo?

Sí, pero adaptado a tu realidad, no necesitas levantarte a las 5:45 si no es tu estilo, pero sí puedes rescatar la idea principal: crear un momento para ti (y si es en pareja, mejor). Porque al final, más allá de la hora, lo que realmente importa es cómo empiezas tu día. En este caso, parece que todo comienza con café… y complicidad.

Entérate Lo último Nicola Peltz Brooklyn Beckham
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Captura de pantalla 2026-01-13 a la(s) 4.55.23 p.m..png
Belleza
Las 10 uñas ojo de gato más bonitas de Pinterest que rejuvenecen las manos
Mayo 01, 2026
 · 
Karen Luna
El vestido negro de Hugo Boss que hace brillar a la reina Letizia
Realeza
Met Gala: los looks a los largo de la historia que la reina Letizia aprobaría
Mayo 01, 2026
 · 
Karen Luna
Nicole Kidman
Belleza
5 perfumes que te hacen ver más atractiva y segura en primavera o verano
Mayo 01, 2026
 · 
Karen Luna
lady di
Realeza
El verdadero motivo por el que el anillo de la princesa Diana desafió generaciones de tradición real
Mayo 01, 2026
 · 
Karen Luna