Met Gala: los looks a los largo de la historia que la reina Letizia aprobaría

Hablar de la Met Gala es pensar en excesos y propuestas arriesgadas, pero también hay una cara menos comentada: la de los looks que apuestan por la elegancia atemporal. Sí, varios de ellos encajan perfectamente con el estilo pulido y sofisticado de la reina Letizia.

Porque aunque la monarca española rara vez se inclina por lo extravagante, su forma de vestir demuestra que la sobriedad también puede ser impactante.

El referente que nunca falla: la influencia de Princess Diana

Si hay un momento clave que conecta la realeza con la Met Gala, es el de la princesa Diana en 1996. Su vestido de Dior en tono azul noche, con silueta lencera y líneas limpias, rompió esquemas sin perder elegancia. Ese look es el ejemplo perfecto de lo que podría aprobar Letizia de Ortiz por su estilo minimalismo, con estructura y un toque de modernidad sin excesos.

Si hay un momento clave que conecta la realeza con la Met Gala, es el de la princesa Diana en 1996 Getty Images

Looks minimalistas que encajan con la estética royal

A lo largo de los años, algunos estilismos han demostrado que no todo en la Met Gala tiene que ser teatral. Por ejemplo, el vestido rosa pálido de Gwyneth Paltrow en 2019 (confeccionado en una silueta fluida, manga ligera y sin sobrecarga de detalles) es uno de esos looks que destacan por su simplicidad.

Lejos de los excesos del tema “camp” de ese año, su elección fue discreta, elegante y completamente alineada con una estética más clásica. Justo el tipo de look que encajaría con la narrativa de estilo de Letizia: femenino, limpio y sin artificios innecesarios.

Met gala: Gwyneth Paltrow en 2019 Getty Images

Cuando la elegancia también destaca en la Met Gala

Aunque muchas veces recordamos la Met Gala por sus looks más virales, también hay espacio para propuestas que destacan con la precisión y el buen gusto. Diseños en tonos neutros, cortes impecables o tejidos de alta calidad han aparecido en distintas ediciones, demostrando que la elegancia silenciosa también puede competir en una alfombra roja dominada por el espectáculo.

Comparar estos looks con el estilo de la reina Letizia no es tan lejano como parece, ambos comparten la idea de vestir con intención. Mientras la Met Gala invita a romper reglas, la realeza apuesta por reinterpretarlas y en ese punto medio nacen los estilismos que no necesitan exagerar para ser inolvidables.

