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Rania de Jordania vs. Letizia de Ortiz: el duelo de estilos con los vestidos favoritos de la primavera

Cuando Rania y Letizia coinciden, la moda habla por sí sola, esta vez, lo hicieron con dos vestidos que representan perfectamente la temporada.

Mayo 02, 2026 • 
Karen Luna
Queen Letizia Of Spain And Rania Of Jordan Visit The National Heritage Institution School And Employment Workshops

Rania de Jordania vs. Letizia de Ortiz: el duelo de estilos con los vestidos favoritos de la primavera

Getty Images

La primavera siempre trae consigo nuevos códigos de estilo, pero cuando se trata de elegancia real, pocas saben interpretarlos tan bien como Rania de Jordania y Letizia Ortiz. Su reciente aparición conjunta en el Palacio Real (durante una visita a talleres de Patrimonio Nacional) se convirtió, sin proponérselo, en un auténtico duelo de moda.

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Rania de Jordania: elegancia clásica con un giro moderno

Rania apostó por un vestido negro de mangas largas, una elección que a primera vista podría parecer más otoñal. Sin embargo, el diseño tenía bordados en tono salmón que rompían con la sobriedad del negro y añadían un aire femenino.

La silueta estructurada y los detalles artesanales aportaban profundidad visual, mientras que el contraste de color daba ese toque primaveral sin caer en lo obvio. Es el claro ejemplo de cómo un vestido oscuro también puede funcionar en primavera, siempre que se juegue con texturas o los acentos de color.

Letizia Ortiz: color, frescura y efecto wow

Por su parte, Letizia eligió un un vestido sin mangas con estampado floral en colores vivos, una apuesta mucho más luminosa que refleja perfectamente el espíritu de la temporada. Los prints florales aportan luz al rostro y dinamismo al look. En este caso, la elección de tonos vibrantes elevó aún más el estilismo, logrando un resultado moderno y favorecedor.

Queen Letizia Of Spain And Rania Of Jordan Visit The National Heritage Institution School And Employment Workshops

Cuando Rania de Jordania y Letizia Ortiz coinciden, la moda habla por sí sola. Esta vez, lo hicieron con dos vestidos que representan perfectamente la temporada.

Carlos Alvarez/Getty Images

La ausencia de mangas también suma puntos, ya que aligera visualmente la silueta y refuerza esa sensación de frescura que tanto buscamos en esta época.

Dos estilos, una lección de moda

Aunque sus elecciones fueron completamente distintas, ambas coincidieron en la coherencia con su estilo personal. Rania reafirma su preferencia por la elegancia atemporal con detalles cuidadosamente pensados, mientras que Letizia apuesta por looks más ligeros, actuales y llenos de color.

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¿Quién ganó el duelo?

La respuesta es simple: las dos. Porque más allá de competir, este tipo de apariciones demuestra que la moda no es una fórmula única. Puedes optar por tonos oscuros con acentos sutiles o por estampados vibrantes, y en ambos casos lograr un resultado impecable.

Rania de Jordania looks de la reina Letizia Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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