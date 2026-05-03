¿Por qué Jennifer Aniston no va MET Gala? La misteriosa razón de la que pocos conocen

Hay celebridades que parecen hechas para la alfombra roja… y otras que, aunque podrían dominarla, simplemente eligen no estar ahí. Ese es el caso de Jennifer Aniston, una de las actrices más queridas de Hollywood y, al mismo tiempo, una de las grandes ausentes de la Met Gala.

Sí, aunque suene raro, nunca la hemos visto subir esas icónicas escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York y no, no es porque no la inviten.

No es desinterés… es incomodidad real

En distintas entrevistas, Jennifer Aniston ha sido bastante honesta sobre este tema, pues ha recibido invitaciones a la MET Gala, pero decide no asistir porque no se siente cómoda.

Desde fuera, el evento puede parecer puro glamour, pero ella ha dejado claro que no lo vive así. La preparación, la presión por el look perfecto y la exposición constante no encajan con su personalidad. De hecho, ha comentado que todo ese proceso puede resultar abrumador.

Una cuestión de personalidad, no de estilo

Si algo ha construido Jennifer Aniston a lo largo de su carrera es una imagen natural, relajada, sin excesos. Es de esas figuras que prefieren un buen par de jeans antes que un vestido imposible. Por eso, la Met Gala (con sus temáticas extravagantes y looks teatrales) representa justo lo contrario a su esencia y aunque podría adaptarse (porque claro que podría), simplemente no quiere hacerlo.

La presión que no siempre vemos

Otro punto importante es la exposición, la MET Gala no es cualquier evento: cada outfit se analiza al detalle, se convierte en tendencia o en meme en cuestión de minutos. Aniston también ha hablado de lo incómodo que puede ser estar en un espacio donde todo se observa, se comenta y se juzga en tiempo real. No es solo ir… es todo lo que viene después.

Una decisión que también dice mucho

En una industria donde “estar” parece obligatorio, decir que no también tiene peso y en el caso de Jennifer Aniston, su ausencia no se siente como un vacío, sino como una elección coherente. Porque al final, más allá de tendencias o eventos virales, lo que queda es sentirte bien en los espacios que eliges.

