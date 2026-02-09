Kate Middleton y el príncipe William rompen el silencio sobre el caso Epstein: “Están profundamente preocupados por las revelaciones”

Durante mucho tiempo, la Familia real se había mantenido al margen de hacer comentarios sobre el vínculo que existió entre el ex príncipe Andrés y el criminal fallecido, Jeffrey Epstein, la causa por la que se le retiraron sus títulos reales, privilegios y el despojo de su residencia en Royal Lodge.

El pasado 3 de febrero, el príncipe Eduardo se convirtió en el primer miembro de la Familia real en dar declaraciones; sin embargo, son Kate Middleton y el príncipe William quienes hablan por primera vez sobre el caso Epstein.

Te podría interesar: El rey Carlos III le habría pedido a Kate Middleton que intervenga para que William y Harry se reconcilien: “quiere ver a Archie y Lilibet”

Kate Middleton y el príncipe William rompen el silencio y hablan por primera vez del caso Epstein

La mañana de este lunes 9 de febrero, un portavoz de los príncipes de Gales dio a conocer un comunicado que escribieron Kate y William sobre el caso Epstein y dejaron claro que siguen priorizando a las víctimas.

“El príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las revelaciones que han seguido surgiendo tras la publicación de millones de páginas de documentos en los archivos Epstein”, dijo el portavoz de la pareja.

“Puedo confirmar que el Príncipe y la Princesa están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, añadió el portavoz desde Arabia Saudí, donde William está al inicio de una visita oficial de tres días.

Es la primera vez que William y Kate abordan directamente el escándalo, que ha provocado que el tío de William, Andrés Mountbatten-Windsor, el ex príncipe Andrés, sea objeto de un escrutinio creciente por sus conexiones con Epstein.

Kate Middleton y el príncipe William rompen el silencio y hablan por primera vez del caso Epstein Getty Images

Las declaraciones del príncipe Eduardo sobre el caso Epstein

A pesar de que han sido cuestionados en numerosas ocasiones en público, el rey Carlos III y la reina Camilla se han mantenido al margen y han evitado dar declaraciones; sin embargo, cuando Andrés fue despojado de sus títulos, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado que decía:

“Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y sus más profundas condolencias han estado, y seguirán estando con, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”.

Pero fue el príncipe Eduardo el primer miembro de la Familia real en dar declaraciones sobre el caso, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que se celebró el pasado 3 de febrero.

“Siempre es realmente importante recordar a las víctimas y quiénes son las víctimas en todo esto”.

