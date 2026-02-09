El apoyo silencioso de Máxima de Holanda al rey Harald en medio de las polémicas de la Casa Real Noruega

La Casa real de Noruega se encuentra viviendo la mayor crisis en sus historia, debido a los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses, como los vínculos entre la princesa heredera Mette-Marit con el criminal Jeffrey Epstein, o el juicio en contra de su hijo Marius Borg, acusado de 38 delitos que incluyen abuso sexual.

En medio de los problemas de la monarquía y la delicada salud del rey Harald V de Noruega, la reina Máxima de Holanda le mostró su respaldo al ser vista reconfortándolo con un cálido abrazo.

Máxima de Holanda se muestra solidaria con el rey Harald V de Noruega

El pasado 6 de febrero se celebró la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, donde no sólo se han reunido los mejores atletas del mundo para competir en las disciplinas invernales.

También se han dejado ver importantes figuras del espectáculo, y hasta de la realeza europea, siendo Máxima de Holanda una de las que más ha disfrutado de las competencias deportivas.

Fue el domingo cuando Máxima y su esposo Guillermo Alejandro se encontraron con el rey Harald de Noruega, donde disfrutaron de la final de los 500 m del patinaje de velocidad en la rama varonil.

Máxima fue captada charlando con el rey Harald y mostrando su apoyo al darle un cálido abrazo, un acto que reflejó el estrecho vínculo que la familia real neerlandesa mantiene desde hace años con la monarquía noruega.

¿La Casa Real de Noruega está en peligro?

Hasta el momento, el rey Harald ni su esposa, la reina Sonja, han hecho declaraciones sobre las polémicas que protagonizan los miembros de la Casa Real, pero su salud sigue preocupando al pueblo.

Y es que de acuerdo con varios medios locales, el pueblo no aprueba a Haakon de Noruega como su futuro rey, y menos aún a su esposa, Mette-Marit, como su futura reina, pues no creen en su arrepentimiento por sus vínculos con Epstein.

“El hecho de que la princesa heredera Mette-Marit conociera a Jeffrey Epstein tanto en su casa como en Oslo, varios años después de que admitiera abuso sexual, es difícil de aceptar para muchos”.

