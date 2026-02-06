Crisis en la monarquía noruega: Haakon visita a Marius Borg en prisión y Mette-Marit pide perdón a sus suegros

La Casa Real de Noruega vive la crisis más grave de sus historia, sacudida por los escándalos protagonizados por la princesa heredera, Mette-Marit, quien ha sido vinculada a Jeffrey Epstein, y por su hijo Marius Borg, quien enfrenta un juicio acusado por 38 delitos.

Historiadores y expertos en la realeza aseguran que una parte del pueblo noruego no ve con buenos ojos a Mette-Marit como futura reina y, mientras se define su futuro dentro de la monarquía, Haakon de Noruega ha mostrado un apoyo absoluto tanto a su hijastro como a su esposa.

Haakon de Noruega visita a Marius Borg en prisión

A pesar del comunicado en el que aseguró que no estaría presente en el juicio contra su hijastro, Marius Borg, porque no pertenece a la familia real, Haakon de Noruega ha mostrado su apoyo incondicional al primogénito de Mette-Marit

El príncipe heredero fue fotografiado ingresando al centro penitenciario donde se encuentra detenido su hijastro, en una visita sin precedentes en la historia de la corona noruega, con la que reafirma su apoyo a Marius Borg durante el proceso judicial.

Esta no es la primera vez que ha reconfortado a Marius, pues previo al inicio de su juicio, Haakon visitó a Marius en el hospital junto a su esposa Mette-Marit y su hija, Ingrid Alexandra.

Haakon de Noruega visita a Marius Borg en prisión Getty Images

Mette-Marit lanza nuevo comunicado por su vínculo con Jeffrey Epstein y pide perdón

Días antes del juicio de su hijo Marius Borg, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo pública la correspondencia de Mette-Marit con Jeffrey Epstein, lo que provocó fuertes reacciones.

Ante la polémica, la princesa emitió un comunicado en el que se disculpa y asegura que desea dar explicaciones más detalladas cuando le sea posible.

“Quisiera expresar mi más profundo pesar por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante que me disculpe con todos ustedes por haberlos decepcionado. Algunos mensajes entre Epstein y yo no representan la persona que deseo ser. También me disculpo por la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y a la reina”, ha escrito Mette-Marit.

En el escrito de la casa real aseguran que la princesa “se distancia firmemente de los abusos y actos criminales de Epstein y lamenta profundamente no haber comprendido a tiempo la clase de persona que era”.

En él también se enfatiza que la princesa desea explicarse con más detalle, pero que no puede ahora: “La princesa heredera se encuentra en una situación muy difícil. Espera que se comprenda que necesita tiempo para recomponerse”.