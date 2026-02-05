Ragnhild de Noruega, la tía del príncipe Haakon que despreciaba a Mette-Marit: “Espero morir antes de verla como reina”

La Familia Real de Noruega atraviesa una crisis histórica, con la princesa heredera Mette-Marit en el ojo del huracán: tras la filtración de correos íntimos vinculándola a Jeffrey Epstein y el juicio contra su hijo Marius Borg, la popularidad de la futura reina se desploma.

La princesa ha mostrado arrepentimiento en un breve comunicado, mientras que expertos y ciudadanos consideran las posibles consecuencias, como su retiro de la vida pública o, en casos extremos su divorcio de Haakon de Noruega.

Sin embargo, esta situación no sorprendería a la princesa Ragnhild de Noruega, hermana del rey Harald que ya habría predicho que la influencia de Mette-Marit en la monarquía sería un desastre.

Ragnhild de Noruega despreciaba a Mette-Marit y odiaba la idea de verla como reina

Fue en el 2004, cuando la princesa Ragnhild de Noruega, hermana del rey Harald V, expresó en un documental de la cadena de televisión local TV2, su rechazo a que Mette-Marit llegara a ser reina.

“Espero morir antes del día en que la princesa heredera Mette-Marit se convierta en reina de Noruega. De verdad espero que eso no ocurra”: fueron las duras palabras de la tía de Haakon de Noruega, quien murió el 16 de septiembre de 2012 a los 82 años.

La princesa Ragnhild no ocultó su desdén por sus sobrinos, aseguraba que tanto Haakon como Marta Luisa, habían hecho pésimas elecciones de cónyuges, asegurando que Mette-Marit, y el autor bohemio Ari Behn: “¿Son negativos para la monarquía? Sí, de eso estoy segura”.

Ragnhild también mostró compasión por Marius Borg y advirtió que las diferencias con sus medios hermanos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, podrían generar conflictos en el futuro.

“Pobre Marius… aunque ahora tenga seis o siete años, comprenderá que hay una diferencia. Y eso les dará problemas a Haakon y Mette-Marit. Espero que lo hayan pensado”.

Mette-Marit de Noruega es acusada de obstruir la labor policial para proteger a su hijo Marius Borg Høiby Getty Images

La princesa Ragnhild de Noruega también se casó con un plebeyo

Ragnhild comparó la situación de Mette-Marit con su propio matrimonio con un plebeyo, que la alejó de la vida oficial, y afirmó que la elección de su sobrino Haakon representaba un riesgo para la monarquía que su padre, el rey Olav V, nunca habría aceptado.

La princesa Ragnhild se casó con su guardaespaldas, Erling Sven Lorentzen, de origen brasileño y se mudó con él a Río de Janeiro para formar su familia lejos de la vida pública de la monarquía, finalmente ella murió en 2012, sin ver cómo sus palabras poco a poco se hacían realidad.

