Kate Middleton brilla con abrigo de estampado vintage y pantalón de Victoria Beckham

Este martes 3 de febrero, Kate Middleton viajó al oeste del país para visitar varias fábricas y talleres locales de textiles, como parte de su labor de impulsar la industria textil del país en el mundo entero.

Como es de esperar, la princesa de Gales ha causado sensación con su elección de estilismo, pues para la gran ocasión, ha seleccionado un abrigo de estilo vintage, combinado con una prenda firmada por Victoria Beckham.

El abrigo vintage de Kate Middleton que combinó con un pantalón de Victoria Beckham

Para reunirse con las empresas textileras del país, Kate destacó con un abrigo vintage de los años 60, confeccionado en lana galesa y con un llamativo estampado geométrico de rosas en tonos naranja y marrones, una elección acorde con su visita.

El diseño combinaba a la perfección con los tejidos tradicionales de Melin Tregwynt y con las firmas locales que Kate visitó durante la jornada.

La princesa de Gales combinó su abrigo con un pantalón diseñado por Victoria Beckham en tono orégano, de cintura alta y pierna acampanada, que combinó con un jersey verde a juego, salones marrones de Emmy London y pendientes de Spells of Love.

La jornada de Kate Middleton en su visita a las fábricas textileras del Reino Unido

La princesa Gales comenzó el día en Melin Tregwynt, a unos 260 millas al oeste de Londres, que data de 1841 y aún emplea a más de 40 habitantes locales que fabrican mantas, bufandas y cojines de lana que se venden por todo el mundo.

La directora del molino, Louise Clarke, la llevó a recorrer las instalaciones y le mostró cómo el molino está preservando las habilidades artesanales tradicionales al recurrir a generaciones de experiencia entre su personal para guiar e inspirar a los jóvenes aprendices más recientes.

El molino también conserva un gran archivo de patrones tradicionales, que se conservan cuidadosamente y se recuperan fielmente para que el oficio pueda transmitirse a futuros aprendices y tejedores.

Kate también ha sido testigo de la labor que llevan a cabo en Hiut Denim, una empresa familiar con sede en Cárdigan, dedicada al diseño y fabricación de vaqueros de alta calidad en el Reino Unido.