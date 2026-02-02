¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton tienen un romance? La FOTO que ha delatado su historia de amor

Este fin de semana, Kim Kardashian y Lewis Hamilton despertaron los rumores de un posible romance al ser captados juntos en un exclusivo hotel del Reino Unido, donde se presume que habrían disfrutado de algunos días románticos.

El piloto de Fórmula 1 y la empresaria intentaron mantener la discreción y pasar desapercibidos; sin embargo, los paparazzi lo hicieron imposible, dejando al descubierto el fin de semana y avivando las dudas sobre si serán la nueva pareja sensación.

Te podría interesar: Kim Kardashian cuenta la verdad sobre las fotos de Meghan Markle y el príncipe Harry en la fiesta de Kris Jenner

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en una cita romántica

De acuerdo con el diario The Sun, Lewis y Kim pasaron la noche en el hotel Estelle Manor, en los Cotswolds; y disfrutaron de un masaje en pareja, spa y una cena romántica durante el fin de semana.

El medio aseguró que la Kardashian de 45 años, viajó el sábado desde Los Ángeles en su jet privado, para reunirse con Hamilton, quien fue visto primero manejando su Ferrari por la mañana, para luego aterrizar en helicóptero en el exclusivo hotel para encontrarse con Kim a las 4:00 de la tarde.

Un testigo señaló que Kim habría llegado al hotel con una montaña de maletas y un numeroso equipo de guardaespaldas, y aseguró que el encuentro de la Kardashian con Hamilton fue romántico y efusivo.

“La llegada de Kim fue muy discreta. Estaba flanqueada por dos guardaespaldas y la llevaron rápidamente al interior. Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles. Ella tenía dos guardaespaldas con ella y Lewis tenía un oficial de protección personal, pero ellos permanecieron en un segundo plano”, afirmó el testigo a The Sun.

¿Cómo fue el fin de semana romántico de Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

De acuerdo con los testigos, Kim y Lewis disfrutaron del spa del club de campo en Witney, Oxfordshire, antes de pasar a una cena romántica lejos de las cámaras de los paparazzi, para finalmente pasar la noche en la habitación principal de la casa.

“Dos de los tres estaban de guardia frente a la puerta de su habitación, para que nadie pudiera molestarlos. Tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos. Todo se mantuvo en secreto: claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos”, dijo el testigo.

Tras la velada romántica, ambos dejaron el hotel por separado, tratando de pasar desapercibidos por los paparazzis.

“Mientras Lewis caminaba y usaba las puertas delanteras, Kim fue sacada por una salida lateral. No se podía pasar por alto que era ella: llevaba consigo unas ocho maletas que tenían su nombre grabado en el lateral”, señaló el testigo.

