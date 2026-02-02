Suscríbete
Entretenimiento

¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton tienen un romance? La FOTO que ha delatado su historia de amor

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos durante una discreta cita romántica en el Reino Unido durante el fin de semana.

Febrero 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en una cita romántica

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en una cita romántica

Getty Images

Este fin de semana, Kim Kardashian y Lewis Hamilton despertaron los rumores de un posible romance al ser captados juntos en un exclusivo hotel del Reino Unido, donde se presume que habrían disfrutado de algunos días románticos.

El piloto de Fórmula 1 y la empresaria intentaron mantener la discreción y pasar desapercibidos; sin embargo, los paparazzi lo hicieron imposible, dejando al descubierto el fin de semana y avivando las dudas sobre si serán la nueva pareja sensación.

Te podría interesar: Kim Kardashian cuenta la verdad sobre las fotos de Meghan Markle y el príncipe Harry en la fiesta de Kris Jenner

También puedes leer:
briggite nielsen (2).jpg
Entretenimiento
Brigitte Nielsen y otras famosas que se convirtieron en madres después de los 50 años
Septiembre 07, 2023
 · 
Emma Duarte
Madres e hijas
Familia
3 consejos de maternidad para evitar el “mom shaming”
Agosto 22, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en una cita romántica

De acuerdo con el diario The Sun, Lewis y Kim pasaron la noche en el hotel Estelle Manor, en los Cotswolds; y disfrutaron de un masaje en pareja, spa y una cena romántica durante el fin de semana.

El medio aseguró que la Kardashian de 45 años, viajó el sábado desde Los Ángeles en su jet privado, para reunirse con Hamilton, quien fue visto primero manejando su Ferrari por la mañana, para luego aterrizar en helicóptero en el exclusivo hotel para encontrarse con Kim a las 4:00 de la tarde.

Un testigo señaló que Kim habría llegado al hotel con una montaña de maletas y un numeroso equipo de guardaespaldas, y aseguró que el encuentro de la Kardashian con Hamilton fue romántico y efusivo.

La llegada de Kim fue muy discreta. Estaba flanqueada por dos guardaespaldas y la llevaron rápidamente al interior. Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles. Ella tenía dos guardaespaldas con ella y Lewis tenía un oficial de protección personal, pero ellos permanecieron en un segundo plano”, afirmó el testigo a The Sun.

¿Cómo fue el fin de semana romántico de Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

De acuerdo con los testigos, Kim y Lewis disfrutaron del spa del club de campo en Witney, Oxfordshire, antes de pasar a una cena romántica lejos de las cámaras de los paparazzi, para finalmente pasar la noche en la habitación principal de la casa.

Dos de los tres estaban de guardia frente a la puerta de su habitación, para que nadie pudiera molestarlos. Tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos. Todo se mantuvo en secreto: claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos”, dijo el testigo.

Tras la velada romántica, ambos dejaron el hotel por separado, tratando de pasar desapercibidos por los paparazzis.

Mientras Lewis caminaba y usaba las puertas delanteras, Kim fue sacada por una salida lateral. No se podía pasar por alto que era ella: llevaba consigo unas ocho maletas que tenían su nombre grabado en el lateral”, señaló el testigo.

Kim Kadashian Lewis Hamilton Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
La relación de Mette-Marit y Jeffrey Epstein que quedó al descubierto
Realeza
Mette-Marit rompe el silencio y habla de su vínculo con Jeffery Epstein, ¿podría perder la corona?
Febrero 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Andrés Mountbatten-Windsor recibe nueva demanda de una segunda mujer que lo acusa de abuso sexual
Realeza
Una segunda mujer acusa a Andrés Mountbatten-Windsor de abuso en el caso Jeffrey Epstein
Febrero 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las parejas protagonistas de los premios Grammys 2026
Entretenimiento
Grammys 2026: de Paris Hilton con Carter Reum, a Hailey Bieber con Justin, los momentos más románticos
Febrero 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Los 5 signos del horóscopo chino que encontrarán el amor en 2026
Horóscopos
¿Cuáles son las predicciones para el Caballo de Fuego en 2026? 5 signos del zodiaco chino que podrían encontrar el amor
Febrero 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez