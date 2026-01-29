Kim Kardashian cuenta la verdad sobre las fotos de Meghan Markle y el príncipe Harry en la fiesta de Kris Jenner

El sábado 8 de noviembre de 2025, Kris Jenner celebró su cumpleaños número 70 con una temática de James Bond en la impresionante mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en un exclusivo barrio de Beverly Hills.

Meghan Markle y el príncipe Harry fueron de los invitados a la gran celebración; sin embargo, su asistencia causó polémica cuando Kris tuvo que eliminar las fotos de los duques de Sussex de las redes sociales, un hecho que kim Kardashian por fin ha aclarado.

Te podría interesar: Harry y Meghan Markle posan con Amy Redford en Sundance durante el estreno de Cookie Queens

Kim Kardashian aclara por qué se borraron las fotos de Meghan Markle y el príncipe Harry de las redes sociales

Durante una participación en el podcast de su hermana Khloe Kardashian, ‘Khloe en el País de las Maravillas’, Kim habló por primera vez sobre lo que los hermanos llamaron el “Photogate”.

“Fue realmente inocente, lo cual es una locura”, dijo Kim. “Mamá y Meghan llevan siendo amigas varios años y tienen una relación muy dulce. Nos dijeron que estaba totalmente bien publicar las fotos”, dijo Kim.

“Y luego, después de publicarlo, creo que se dieron cuenta de que era el Día del Recuerdo en Reino Unido, y no querían que los vieran en una fiesta, aunque ya estuviera puesta, ya sabes, y luego la retiraran”.

Antes de ir a la fiesta de cumpleaños de Kris, Meghan y Harry ya habían asistido a la gala benéfica de Baby2Baby, y pensaron que eso estaba bien, pero no lo de la fiesta con las Kardashian.

“Así que los quitamos para respetar el Día del Recuerdo”, dijo Kim.

¿Qué es el Día del Recuerdo en Reino Unido?

La festividad, que se celebra anualmente en noviembre, honra a los miembros de las fuerzas armadas que murieron en servicio, y los miembros de la familia real británica tradicionalmente participan en varios eventos solemnes para honrar sus sacrificios.

La fiesta de cumpleaños de Jenner se celebró el sábado por la noche antes de que la realeza se reuniera en el memorial del Cenotafio en Londres para el servicio anual a la mañana siguiente.

Kim continuó: “Tienes que reírte de la situación a veces y simplemente, como, relajarte y estar si todos lo toman mal, acostarte. Yo pensé: ‘Deberíamos hacer una campaña completa de Skims.’ Haz la foto, aunque sea solo nosotras, te disparo a mamá, ya sabes, la publico y luego la borro como 30 minutos después. Y entonces digo: ‘Oh, perdona, no tenía permiso para publicar esas fotos de la campaña’”.

“Si simplemente lo hubiéramos hecho ligero y divertido, creo que habría sido recibido de otra manera, pero odié cómo lo recibieron todos”, dijo Kim. “Vaya faena. Simplemente se convirtió en algo tan loco y ridículo que no tenía por qué serlo”.

