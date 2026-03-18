Luna Nueva en Piscis 2026: estos signos vivirán cambios intensos el 19 de marzo

Si has sentido que algo dentro de ti está cambiando (como si una etapa estuviera llegando a su fin) no es casualidad. La Luna Nueva en Piscis del 19 de marzo de 2026 marca uno de esos momentos energéticos que invitan a pausar, reflexionar o soltar y sí, hay signos del zodiaco que lo sentirán con mucha más intensidad.

¿Qué significa la Luna Nueva en Piscis?

En astrología, las lunas nuevas siempre representan inicios, pero esta tiene un matiz especial. Al darse en Piscis, el último signo del zodiaco, también trae consigo una energía de cierre emocional y espiritual.

Esto se traduce en algo muy claro: es momento de dejar atrás lo que ya no vibra contigo, desde relaciones, hábitos o incluso versiones antiguas de ti.

Además, Piscis está relacionado con la intuición, la sensibilidad y los sueños, por lo que durante estos días podrías sentirte más introspectiva, creativa o incluso un poco nostálgica.

Los signos que vivirán cambios intensos

Aunque todos sentiremos esta energía, hay algunos signos que estarán mucho más “movidos” emocionalmente:

Piscis

Es el protagonista total. Esta luna nueva cae en su signo, así que marca un nuevo ciclo personal. Puede traer decisiones importantes, cierres necesarios y una especie de “renacimiento” emocional.

Virgo

Al ser el signo opuesto, Virgo sentirá esta energía en temas de relaciones. Es probable que haya claridad sobre vínculos, acuerdos o emociones que ya no pueden ignorarse.

la Luna Nueva en Piscis Getty Images

Géminis y Sagitario

Estos signos mutables también podrían experimentar cambios internos importantes. Desde replantearse metas hasta cuestionar su rumbo actual, todo apunta a una transformación más mental y emocional.

Algunas interpretaciones astrológicas también señalan a estos signos como especialmente impactados por esta lunación, ya que activa ejes importantes en sus cartas.

Cómo aprovechar esta energía

Más que temerle, esta luna es una oportunidad hermosa. Es ideal para:

Soltar cargas emocionales

Perdonar (a otros o a ti misma)

Escribir lo que quieres dejar atrás

Conectar con tu intuición

La Luna Nueva en Piscis 2026 no viene a desordenarte la vida… viene a ayudarte a alinearla. Así que si sientes cambios intensos, respira: probablemente estás justo donde necesitas estar.

