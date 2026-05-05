Príncipe William y Príncipe Harry: la gran diferencia en cómo crían a sus hijos

La forma en la que Príncipe William y Príncipe Harry están criando a sus hijos dice mucho más que cualquier discurso oficial. Aunque comparten valores heredados de Princesa Diana, sus estilos de crianza han tomado caminos distintos… y eso no ha pasado desapercibido.
Príncipe William vs Príncipe Harry: la gran diferencia en su forma de criar
A simple vista, ambos coinciden en algo esencial: quieren que sus hijos crezcan con una sensación de normalidad, lejos del peso extremo de la vida pública. Expertos coinciden en que los dos buscan una infancia “real” para sus pequeños, inspirados en el enfoque cercano que tuvo su madre.
Por un lado, el príncipe William ha apostado por una crianza estructurada y muy consciente del contexto real. Junto a Kate Middleton, su prioridad es equilibrar deber y familia, evitando que sus hijos sientan la presión que marcó a generaciones anteriores. Incluso, han tomado decisiones específicas para que ninguno se sienta “en segundo plano”, algo que marcó la infancia de Harry.
Además, William proyecta una imagen de padre presente y cercano, mostrando públicamente un vínculo fuerte con sus hijos y priorizando tiempo en familia dentro de su agenda real.
Harry: una crianza más emocional y protectora
En contraste, el príncipe Harry ha construido un estilo mucho más emocional y protector, influido por su propia experiencia dentro de la familia real y su relación con los medios.
Desde que vive en Estados Unidos con Meghan Markle, su enfoque ha sido claro: proteger a sus hijos del escrutinio público y priorizar su bienestar emocional. Este estilo también incluye reflexionar abiertamente sobre su infancia y tratar de “romper ciclos”, algo que él mismo ha mencionado en distintas ocasiones.
Lo que sí tienen en común (y casi nadie menciona)
A pesar de sus diferencias, hay algo importante: ambos coinciden en ciertos límites modernos. Por ejemplo, han sido estrictos con el uso de tecnología, evitando que sus hijos tengan acceso temprano a teléfonos o redes sociales.
También comparten una meta clara: criar niños conectados con la realidad, no solo con el privilegio.
Al final, la diferencia entre William y Harry no es quién lo hace “mejor”, sino cómo cada uno interpreta su propia historia. Mientras William busca adaptar la tradición a una crianza más moderna, Harry ha optado por alejarse del sistema para crear un entorno completamente distinto.