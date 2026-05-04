Nicole Kidman y Sunday Rose protagonizan el debut más especial de la MET Gala 2026

Nicole Kidman no necesita presentación en la MET Gala, pero esta vez hubo un giro especial en vísperas al día de las madres ya que apareció acompañada por su hija Sunday Rose, quien hizo su debut en la alfombra con una propuesta que evita cualquier intento de mimetizarse con su madre. Lejos de buscar coordinación, ambas construyen un contraste bien resuelto respetando su propia personalidad, pero logrando un contraste que simplemente nos encantó.

Nicole Kidman eligió a Chanel para una aparición que se sostiene en la precisión del acabado. El vestido rojo, cubierto de lentejuelas, responde a la luz de forma constante, generando un efecto casi líquido en movimiento. La silueta es recta, sin cortes innecesarios, y concentra el gesto más evidente en la cadera, donde un volumen de plumas introduce un cambio de ritmo. Ese detalle altera la lectura del vestido ya que deja de ser un diseño clásico para convertirse en una pieza con intención formal clara.

Sunday Rose toma distancia desde el inicio. Su vestido trabaja la superficie a partir de aplicaciones florales que no están impresas, sino construidas en relieve. Esto cambia por completo la percepción ante los ojos del mundo ya que no sigue una línea dictada por su madre, sino que se posiciona como un icono por sí misma. La caída ligera del vestido permite que esa textura sea el eje, sin competir con la forma del cuerpo. No hay rigidez ni estructura marcada en su propuesta, pero sí hay continuidad.

Nicole Kidman en la MET Gala 2026 Getty images

La diferencia entre ambas propuestas no fragmenta la imagen, sino que la fortalece. Mientras Nicole Kidman apuesta por un impacto inmediato, controlado y limpio. Sunday Rose introduce una velocidad más pausada donde el detalle se vuelve protagonista. En conjunto, se perciben como dos discursos que conviven sin necesidad de coincidir.

El contexto suma otra capa. Bajo el código de vestimenta que plantea la moda como forma de arte, las dos elecciones funcionan desde recursos distintos. Una desde el manejo de la luz y la intervención de la silueta, la otra desde la construcción textil. No hay exceso de elementos, pero sí decisiones claras y quizás complementarias, aunque cada una funciona por sí misma.

Nicole Kidman y Sunday Rose protagonizan el debut más especial en la MET Gala 2026 Getty images

Más allá de la anécdota familiar, esta aparición conjunta marca un punto específico: Sunday Rose entra a la MET Gala con identidad propia, sin depender del historial de su madre. Y eso, en una alfombra donde todo tiende a repetirse, resulta más relevante de lo que parece.