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Uñas café espresso: Penélope Cruz nos enseña a llevar este manicure que rejuvenece las manos

Un tono oscuro, pero con efecto luminoso, así son las uñas café espresso que Penélope Cruz ha puesto en el radar beauty esta temporada.

Mayo 03, 2026 • 
Karen Luna
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Uñas café espresso: Penélope Cruz nos enseña a llevar este manicure que rejuvenece las manos

GETTY IMAGES

Si hay un color que está dominando las tendencias de uñas esta temporada, es el café espresso. Profundo, sofisticado y mucho más versátil de lo que parece, este tono se ha convertido en el favorito de muchas celebs, incluida Penélope Cruz, quien lo ha llevado recientemente demostrando que es perfecto para rejuvenecer las manos sin esfuerzo.

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Lejos de los clásicos rojos o los nude de siempre, este color oscuro tiene un efecto inesperado: estiliza, aporta elegancia y hace que la piel se vea más uniforme.

Por qué las uñas café espresso rejuvenecen

Aunque pueda parecer contradictorio, los tonos oscuros bien elegidos pueden ser grandes aliados. El café espresso, al tener una base cálida y profunda, crea un contraste suave con la piel que ayuda a disimular manchas y dar un aspecto más pulido.

En el caso de Penélope Cruz, este tono suele combinarse con uñas cortas o ligeramente almendradas, lo que potencia ese efecto elegante y natural. Además, evita el endurecimiento visual que a veces generan los tonos negros muy intensos.

Otro punto clave es el acabado: el brillo sutil del esmalte hace que las manos se vean más hidratadas y cuidadas, algo esencial cuando se busca un efecto rejuvenecedor.

El tono café que está en tendencia en 2026

El café espresso no es cualquier marrón, se trata de un tono profundo, casi chocolate, con matices cálidos que lo hacen mucho más favorecedor que otros colores oscuros.

"The Bride!" – Photocall

Un tono oscuro, pero con efecto luminoso, así son las uñas café espresso que Penélope Cruz ha puesto en el radar beauty esta temporada.

Getty Images

Esta tendencia conecta con el auge de los colores neutros elevados, donde los clásicos se reinventan con un toque más sofisticado. Sí, es un color que funciona en cualquier temporada, aunque en primavera-verano aporta un contraste muy chic.

Cómo llevar las uñas café espresso al estilo Penélope

La clave está en mantener el equilibrio. Este tono luce mejor en diseños simples, donde el color es el protagonista.

Puedes llevarlo en:

  • Uñas cortas para un look limpio
  • Forma almendrada para estilizar los dedos
  • Acabado brillante para un efecto más cuidado

Si quieres elevarlo aún más, puedes añadir detalles minimalistas como líneas finas o un toque dorado.

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En definitiva, las uñas café espresso son la prueba de que menos es más cuando se trata de elegancia y si algo deja claro Penélope Cruz, es que elegir el tono correcto puede hacer toda la diferencia.

penélope cruz Uñas de gel
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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