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Dakota Johnson presume el corte con flequillo degrafilado que afina el rostro

Entre tendencias que van y vienen, hay looks que se reinventan sin perder fuerza y Dakota Johnson nos lo acaba de demostrar.

Mayo 03, 2026 • 
Karen Luna
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Dakota Johnson presume el corte con flequillo degrafilado que afina el rostro

Getty Images

Si hay alguien que ha convertido el flequillo en una firma personal, es Dakota Johnson y ahora, con su versión más reciente —un flequillo degrafilado, ligero y con movimiento— vuelve a confirmar por qué este detalle sigue siendo uno de los más pedidos en salones.

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En su última aparición pública, la actriz dejó ver una variación de su clásico look: un flequillo más corto, desfilado y con capas sutiles que enmarcan el rostro de forma natural.
No es un cambio radical, pero sí lo suficiente para actualizar su imagen y, de paso, marcar tendencia.

El flequillo degrafilado: el truco para afinar el rostro

Este tipo de corte no es casualidad. El flequillo degrafilado —también conocido como desfilado o en capas— tiene un efecto muy específico: suaviza las facciones y estiliza el rostro.

A diferencia de los flequillos rectos y pesados, esta versión crea movimiento y ligereza. Las capas ayudan a que el cabello caiga de forma más natural, evitando que el rostro se vea “encerrado” y logrando justo lo contrario: un efecto más alargado y armonioso.

De hecho, expertos coinciden en que los flequillos desfilados y tipo cortina, como los que suele llevar Dakota, enmarcan la cara y pueden incluso restar años visualmente.

The 2026 TIME100 Gala

Entre tendencias que van y vienen, hay looks que se reinventan sin perder fuerza y Dakota Johnson nos lo acaba de demostrar.

Getty Images

Un clásico que evoluciona con las tendencias 2026

El flequillo no solo sigue vigente, está más fuerte que nunca. Para 2026, las tendencias apuntan hacia estilos más libres, con volumen y personalidad, donde el fleco se adapta a cada tipo de rostro.

Dentro de este panorama, el flequillo degrafilado destaca porque combina lo mejor de dos mundos:

  • Tiene ese aire retro inspirado en los años 70, muy presente en cortes tipo shag.
  • Pero se lleva con un acabado moderno, más suave y natural.

Incluso estilistas señalan que este tipo de flequillo, con capas ligeras y textura despeinada, forma parte de los looks más solicitados gracias a su versatilidad.

Por qué este corte se vuelve viral (y sí, es fácil de llevar)

Otra razón por la que este estilo está arrasando es su practicidad. No requiere un mantenimiento excesivo ni un peinado perfecto. De hecho, parte de su encanto está en que se vea ligeramente desenfadado.

Además, funciona con diferentes largos de cabello y tipos de textura, lo que lo convierte en una opción bastante universal. Puedes llevarlo con melena larga, media o incluso en cortes más cortos sin perder ese efecto favorecedor.

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Al final, lo que hace Dakota Johnson es recordarnos que a veces un pequeño ajuste —como un flequillo bien trabajado— puede transformar por completo la forma en la que se ve el rostro.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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