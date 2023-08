Estos son los 5 cortes de pelo para mujeres que están de moda entre las famosas

Como ya lo sabes, las celebridades siempre marcan tendencia con su estilo, y este 2023 tampoco ha sido la excepción. Varias de estas mujeres famosas han impuesto moda en la actual temporada gracias a su cabello. Así que si quieres saber cuáles son estos corte de pelo que están en boca de las artistas, sigue leyendo.

Corte bob

Probablemente este sea el corte que más está de moda, ya que personalidades como Chiara Ferragni, Hailey Bieber o Zendaya, también lo han lucido.

En el caso de la influencer italiana, su corte long bob le da un aspecto muy juvenil y lo mejor de todo es que lo puede peinar según la ocasión. Es un corte muy versátil que queda con todos los tipos de cabello.

La ifnluencer italiana Chiara Ferragni decidió lucir un corte long bob este año Instagram @chiaraferragni

Micro flequillo

Aunque no lo creas, este año regresaron a los salones de belleza los flequillos muy cortos o micro flequillos. Un ejemplo de ello es Katy Perry, quien no le tiene miedo a cambiar de look cada que se le ocurra y, este 2023, se ha sumando a dicha tendencia que, al parecer, va a seguir por un buen rato.

Katy Perry puso de moda los flequillos muy cortos Instagram @katyperry

Melena XXL

Dejarse crecer el pelo y lucir una larga cabellera sigue estando de moda. Incluso, Kate Hudson es de esas estrellas que sigue imponiendo su estilo con su melena XXL.

La clave para lucir un cabello largo, igual que ella, es cuidarlo y darle el tratamiento adecuado para que siempre se vea hidratado. Como tip, procura recortar las puntas cada cierto tiempo, ya que es la parte que más rápido se maltrata.

Kate Hudson es fiel a la tendencia de las melenas largas o XXL Instagram @peterluxhair

Corte pixie largo de lado

Pero si ya estás en tus 40 años o más, o simplemente quieres darle un giro radical a tu look sin teñirte el cabello, entonces el corte pixie largo de lado es para ti.

Una de las artistas que ha puesto de nuevo en la mira este corte es Halle Berry, y lo mejor es que nos demuestra que el pixie no solo les queda a las chicas de pelo lacio, sino que también va muy bien con el cabello rizado, como el de la actriz (y que se le ve increíble).

Halle Berry luce un corte pixie largo de lado y demuestra que también queda muy bien en el cabello rizado Instagram @halleberry

Flequillo de cortina

Por último, si quieres tener un aspecto más juvenil, entonces lo tuyo son los flequillos de cortina, que suele ser largo de los lados y un poco más corto en la parte de en medio.

Pero si todavía no crees que este fleco está arrasando, entonces tienes que revisar el look de artistas como Jenna Ortega, quien lo luce cómo nadie.