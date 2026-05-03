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Salma Hayek y el audaz peinado con efecto lifting que rejuvenece el rostro al instante

Minimalista, elegante y súper favorecedor, así es el look que Salma Hayek ha convertido en su mejor truco para rejuvenecer el rostro al instante.

Mayo 03, 2026 • 
Karen Luna
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Salma Hayek y el audaz peinado con efecto lifting que rejuvenece el rostro al instante.

Getty Images

Si hay algo que Salma Hayek ha demostrado una y otra vez, es que los peinados también pueden ser un truco de belleza poderoso. Más allá del maquillaje o el skincare, la media coleta tiene un estilo que literalmente puede transformar tu rostro en minutos.

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Este peinado, que la actriz ha llevado en distintas alfombras rojas y eventos, se ha convertido en uno de los favoritos porque logra un efecto visual inmediato: eleva las facciones y rejuvenece sin esfuerzo.

La media coleta de Salma Hayek: el truco de efecto lifting

La clave de este look está en la técnica. La media coleta consiste en recoger solo la parte superior del cabello, dejando el resto suelto, pero con un detalle importante: el cabello se tensa ligeramente en los laterales.

Este pequeño gesto crea un efecto óptico que levanta la mirada y define el contorno del rostro. De hecho, expertos señalan que este tipo de peinados ayudan a estilizar las facciones gracias a la tensión en la zona superior de la cabeza .

En el caso de Salma, suele combinarlo con mechones sueltos al frente o con textura natural, lo que evita que el look se vea rígido y le aporta ese aire relajado pero elegante que tanto la caracteriza.

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Minimalista, elegante y súper favorecedor, así es el look que Salma Hayek ha convertido en su mejor truco para rejuvenecer el rostro al instante.

Getty Images

Por qué este peinado rejuvenece tanto

No es magia, es estrategia. La media coleta funciona porque:

  • Levanta visualmente los pómulos y la mirada
  • Define la mandíbula
  • Aporta volumen en la parte superior

Además, al dejar parte del cabello suelto, se mantiene movimiento, lo que suaviza las facciones. Este equilibrio entre estructura y naturalidad es lo que hace que el resultado sea tan favorecedor.

Incluso otras versiones como la coleta alta han sido señaladas por crear un efecto lifting similar, ayudando a estilizar el rostro y hacerlo ver más definido .

Cómo llevar la media coleta al estilo Salma

Lo mejor de este peinado es que es fácil de recrear y funciona en distintos tipos de cabello. Puedes llevarlo:

  • Pulido, para un look más elegante
  • Con ondas suaves, para un estilo más relajado
  • Con volumen en la coronilla, para potenciar el efecto lifting

Un tip clave: evita hacerlo demasiado tirante o perfecto. La idea es que se vea natural, con ese toque effortless que hace que el resultado sea moderno.

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En definitiva, la media coleta de Salma Hayek nos confirma que no necesitas un cambio radical para verte más joven, solo el peinado correcto y este, sin duda, es uno de los más favorecedores del momento.

Salma Hayek
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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