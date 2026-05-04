¿Cuánto dinero tienen Harry y Meghan? Así sostienen su vida de lujo fuera de la realeza

Desde que dejaron de ser miembros activos de la familia real en 2020, la gran pregunta no ha cambiado: ¿de dónde viene el dinero de Prince Harry y Meghan Markle? Porque sí, su estilo de vida en California sigue siendo tan lujoso como mediático.

¿Cuál es su fortuna en 2026?

Aunque las cifras varían según la fuente, varios reportes coinciden en que la pareja tiene una fortuna conjunta de alrededor de 60 millones de dólares en 2026.

Este patrimonio incluye dinero heredado, ingresos propios y contratos millonarios que firmaron tras su salida de la realeza. También hay estimaciones más altas que rondan los 100 millones, lo que demuestra que su riqueza no es una cifra fija, sino en constante movimiento.

De la realeza a los negocios: así hacen dinero

Lejos del financiamiento público que tenían como royals, hoy su economía depende de acuerdos privados. Entre sus principales fuentes de ingresos están:

Contratos con plataformas como Netflix y Spotify , que les han generado millones desde 2020

, que les han generado millones desde 2020 Libros , como las memorias del príncipe Harry ( Spare ), con acuerdos editoriales multimillonarios

, como las memorias del príncipe Harry ( ), con acuerdos editoriales multimillonarios Conferencias y apariciones públicas , donde pueden cobrar cifras elevadas por evento

, donde pueden cobrar cifras elevadas por evento Proyectos empresariales y marcas personales, especialmente ligados al estilo de vida y bienestar

En pocas palabras: pasaron de representar a la monarquía a convertirse en una marca global.

Herencias y punto de partida

Antes de construir su propio imperio mediático, Harry ya contaba con una base importante. Se estima que heredó millones de dólares de la princesa Diana y otros fondos familiares, lo que le permitió iniciar esta nueva etapa con mayor estabilidad.

Por su parte, Meghan también tenía ingresos previos por su carrera como actriz, especialmente por su papel en Suits.

Una vida de lujo… pero con altos costos

Vivir como Harry y Meghan no es barato. Su casa en Montecito —valorada en más de 14 millones de dólares— implica gastos anuales elevados, además de seguridad privada, personal y mantenimiento.

De hecho, expertos señalan que, aunque generan ingresos millonarios, también enfrentan costos constantes muy altos, lo que hace que su fortuna no sea tan “intocable” como parece.

Hoy, la vida de los duques de Sussex se mueve entre proyectos comerciales, causas sociales y presencia mediática. Incluso sus viajes y apariciones públicas pueden tener un impacto directo en su marca personal, en consecuencia, a sus ingresos.