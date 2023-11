Revelan detalles de la tensa y distante relación entre Kate Middleton y Meghan Markle: esto explica el libro Endgame

Tras el lanzamiento de Endgame, el nuevo libro del periodista de la realeza Omid Scobie, han salido a la luz varias cosas que dejan en entredicho la imagen de Kate Middleton, pues afirma que ella ‘tiembla’ cada vez que escucha el nombre de Meghan Markle, dejando en evidencia la mala relación que existe entre la princesa y la Duquesa.

Desde este 28 de noviembre ya está disponible la nueva obra que dio mucho de que hablar desde antes, ya que algunos medios tuvieron acceso a un borrador del mismo días atrás, y mencionaron algunas polémicas en torno a la Familia Real Británica, así como a varios miembros de los Windsor, entre ellos el rey Carlos y la reina Camilla. sin embargo, tampoco deja bien parado al heredero al trono, el príncipe William.

¿Qué dice Endgame sobre Kate Middleton y Meghan Markle?

Como dice el título completo del libro Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival —que en español es traducido como Fin del juego: dentro de la familia real y la lucha de la monarquía por la supervivencia— expone varias situaciones que dejan mal sobre todo a William y a Kate.

En el libro Endgame, según se adelanta, no sale bien parada la Corona Británica, especialmente Kate Middleton.

En este sentido, el periodista dice ahí que la princesa de Gales es ‘fría’ y que tiene “casi cero comunicación directa, salvo algunas breves bromas” con su concuña, la duquesa de Sussex. También, la tachó de hipócrita por “defender causas de salud mental mientras ignora los gritos de ayuda de Meghan”.

Por último, este texto dice que “(Kate) era cercana a Harry y ella siempre recordará con cariño esos momentos... y la relación que él tuvo con sus hijos... pero para ella no hay manera de que pueda confiar en ellos (en los Sussex), después de todas sus entrevistas”, de acuerdo con una fuente que fue incluída en el libro de Scobie.